Vakra: EKRE jagab veregruppi Keskerakonnaga

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapeakandidaat Rainer Vakra leidis Keskerakonna toetust EKRE-le kommenteerides, et neid ühendab lisaks kõigele muule ka kiindumus Tallinna televisiooni vastu.

"See juhtum näitab veelkord, et EKRE jagab veregruppi Keskerakonnaga. Kas me peaksime üllatuma? Mina küll ei imesta. Vaadake või seda, kuidas Keskerakond on avanud Tallinna TV ekraani EKRE peaideoloogidele, seda mitme aasta vältel," kommenteeris Vakra.

"Olgu, keegi võib öelda, et see oli Savisaare keskpartei otsus EKRE reklaamimise kaudu nõrgestada näiteks IRL-i ja praegune Keskerakond püüab seda tagasi pöörata. Kuid see ei vasta tõele, sest EKRE on Tallinna TV ekraanil õitsenud ka pärast Savisaare taandamist parteijuhi kohalt. Nii näemegi topeltstandardit, kuidas avalikkuse ees tehakse õiget nägu ja nõutakse peade lendamist, aga tegelikult aetakse omavaheliselt kardinataguselt asju," lisas Vakra.

"Tallinna linna soovin mina hoopis teistsugust poliitilist kultuuri – avatust, läbipaistvust ning heatahtlikku koostööd linna kui kogukonna arengu nimel. Aitab hämaratest salakokkulepetest, teeme koos linnaelanikega ja nii, et pealinna asjad on ausad ja läbinähtavad".