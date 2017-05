Vakra: eesmärk on saada Tallinna linnapeaks

Sotsiaaldemokraat Rainer Vakra on soovib kohalikel valimiste järel saada Tallinna linnapeaks, kinnitas ta täna.

Täna õhtul valivad sotsiaaldemokraadid oma Tallinna linnapeakandidaadi. Vakra sõnul on tema teatanud nõusolekust linnapeakandidaadiks kandideerida. Kas talle tekib sellele kohale ka konkurente, selgub täna õhtul kell viis, kui valimisnimekiri lukku lüüakse.

"Spordimehena lähtun alati põhimõttest, et enne võistluse lõppu pole mõtet medaleid kaela riputada," ei kiirustanud Vakra veel kinnitama, et just temast linnapeakandidaat saab.

Valimistel kandideerib Vakra Nõmmel. Täna valitakse sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat, seejärel valitakse hiljem järjest linnaosade esinumbrid ja abilinnapeakandidaadid.

"Oleme 3,5 aastat ette valmistunud, alustasime kohe peale viimaseid kohalikke valimisi. Meil on palju häid uusi inimesi, kes soovivad Tallinna väsimusest, seisakust ja rutiinist välja tuua," ütles Vakra.

Vakra sõnul on tema sooviks teha sotside ajaloo parim tulemus Tallinnas ja saada Tallinna linnapeaks. Ta rõõmustas, et viimastes küsitlustes on sotsiaaldemokraatide toetus Tallinnas kasvamas.

Ta lootis, et sotsid saavad välja käia väga mitmekülgse ja värske meeskonna. Ta lootis, et seal on ka selliseid riigikogu liikmeid, kes soovivad Tallinna juhtimises kaasa rääkida.