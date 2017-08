Vakra: Edgar Savisaarel ei ole moraalset õigust rääkida Lasnamäe trammist, kuna just nende võimu ajal on jäänud projekt teostamata

Rainer Vakra Foto: Karin Kaljuläte

Edgar Savisaarel ega tema satelliitidel ei ole moraalset õigust rääkida Lasnamäe trammist, kuna just nende võimu ajal on jäänud projekt teostamata. Tuletan meelde, et Lasnamäe trammi ehitamise otsustas linnavolikogu juba 2007. aastal. Veel 2011. aastal kinnitas abilinnapea Taavi Aas, et 2017. aastaks on Lasnamäe tramm kindlasti valmis. Paraku on Savisaare enda poolt paika pandud Taavi Aas trammile sootuks selja keeranud ning avalikult välja öelnud, et see on mõttetu (ERR 29.05.17).