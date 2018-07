Väimela hiigelkanala vastu võitlejad: keegi ei taha sõnnikuhaisu sees elada!

Abeli sõnul räägitakse uue rajatava kanalakompleksi puhul õrrekanadest. Vabapidamisega seal pistmist pole, linnud elavad endiselt puurides, kuhu on lihtsalt lisatud üks õrs. "Vanasti ehitati karjalaut, sealaut, kõrvale kortermajad ja kui inimene tuli sinna tööle, sai ta tasuta korteri. Meie oleme oma higi ja verega töötanud ja siia krundid ning kodud ostnud," sõnab Abel, kelle sõnul ei ole huvitatud ta haisu sees elamisest. Rahvas on Abeli sõnul vastu, ent praegu ilmsiks tulnud kanala ehituse planeerimine on tema sõnul sätitud teadlikult ajale, mil paljud on kodukohast ära, puhkustel ja argipäevase uudistetarbimisega ei tegele. "Üks selle detailplaneeringu alaga piirnev sõber elab mul seal ja tema helistas mulle murega. Osad inimesed olid kuulnud kanalast juba aasta tagasi, aga ma ei jälgi näiteks vallalehte, sealt pole midagi lugeda. Miks ei võiks Võru vald teavitust suuremalt ette võtta?" imestab Abel.

Abel pöörab tähelepanu ka tervise seisukohale. "Mul on endal astmaatikuid kaks tükki peres. Ma ei tea, miks on nii asula sisse vaja kanala ehitada. Kui hakata näpuga järge ajama, leian ma kümmekond kohta kaardilt, kus on 35km raadiuses ainult üks maja, kuhu saaks kanala teha," paneb Abel ette.

Töökohad küll, aga mis hinnaga ja kellele

Kanalasse on planeeritud kümme töökohta, millest teise aktivisti Tiiu Ritari sõnul võiks üks kuulub juhatajale, paar kohta mehhatroonikutele ja ülejäänud IT-seltskonnale. "Kas kohalik inimene sinna kvalifitseerub, on iseküsimus," arvab Ritari. "KSH-s on ka kirjas, et ületatakse ammoniaagi õhuheite sihtväärtust. Planeerijad ei varjagi, et lendub ammoniaak ja, et see haiseb. Kanala on planeeritud aleviku territooriumile, mitte lähistele. Kanalast üle tee jääb Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppehoone ja selle kõrval tegutseb üks Võru valla tänastest suurimatest tööandjatest AS Rauameister. Hiidlaudast jääks Väimela mõisa peahooneni 464m ja Väimela ning ümbruskonna rahva avaliku supluskohani 600m. Juba 500m raadiuses on elumajad, terviskahjustav ammoniaagipilv hakkab katma kogu Väimela alevikku. Taoline õhuheite sihtväärtuse ületamine ja lõhna häiringutaseme ületamine ei ole kehtiva seadusandluse kohaselt üldjuhul lubatav, seega on õigusvastane lubada detailplaneeringuga tegevust, mis tooks kaasa vastavate tasemete ületamise, " põhjendab Ritari kanala vastu võitlejate seisukohti.

Ritari sõnul on planeerijad KSH aruandes suunanud haisu kirdesuunaliselt neile sobivas suunas metsa. "Aga tuul ei puhu ühes suunas. Planeeringu koostaja küsis keskkonnaameti arvamust, keskkonnaamet leidis, et kanalakompleksist lähtuva lõhna mõjuala tuleb määrata ringikujulisena ja selle ringi sisse peab jääma ka Väimela alevik. Koostatud KSH aruandes ei ole arvestatud keskkonnameti ettepanekut. Hais saaks levima terves aleviks ja ümberkaudsetes külades," räägib Ritari.

Kanala ehitusest räägiti ainult joonisel näidatud suunda jäävatele elanikele, kõiki, kes jäävad teisele poole ei kaasata.

Kanala on Ritari sõnul ka vastuolus maakonna planeeringuga, mis kehtib kuni 2030. aastani. "Tervist kahjustava ammoniaagi ning lõhnahäiringu allika rajamine aleviku ettevõtlusala piirile on selges vastuolus ettevõtlusala arendamisega. See kompleks on ka valla kehtiva üldplaneeringuga vastuolus. Kooli omaniku Haridusministeeriumi arvamust ei ole küsitud, küsiti koolidirektorilt. Direktor on aruande kohaselt haisuga nõus, kuid kas see kuulub tema pädevusse ja kui palju talle üldse kanade arvuks öeldi?" tõstatab Ritari järjekordse vasturääkivuse.