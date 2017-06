Vaikus enne tormi: tantsupeo ajaks kisub ilm tõenäoliselt vihmaseks ja tuuliseks

Kuigi öö vastu tänast oli rahulik, siis peagi kisub tuuliseks ja vihmaseks. Nädalavahetusel on oodata isegi äikest.

Täna päeval sajab hooti vihma, on äikest ja kohati on sadu tugev, vahendab riiklik ilmateenistus. Puhub ida- ja kirdetuul viis kuni üksteist, puhanguti 15, saartel ja põhjarannikul 12 kuni 17, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, õhtupoolikul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 14 kuni 19, kohati kuni 22 kraadi.

Ööseks on prognoositud valdavalt pilves ja vihmast ilm. Sadu on kohati tugev ja on äikest. Hommikuks saab tihedam sadu läbi. Puhub kirde- ja idatuul kolm kuni üheksa, põhjarannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, hommikul tuul nõrgeneb veidi ja on Lõuna-Eestis muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Homme päeval tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla ka äikest. Puhub ida- ja kirdetuul viis kuni kümme, põhjarannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, Lõuna-Eestis ja Saaremaal on lõunakaare tuul kaks kuni seitse meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 22, põhjarannikul kohati 14 kraadi.