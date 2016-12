VÄIKESED JÕULUIMED: Keskhaigla sünnitusmajas nägi ilmavalgust 7 jõululast

Rahvasuu ütleb ikka, et jõululaps on õnnelaps! Tänavusel jõululaupäeval ehk 24. detsembril sündis Keskhaigla Sünnitusmajas 7 pisikest jõuluime.

Ida-Tallinna Keskhaigla tublidel ämmaemandatel jagus tööd ka jõululaupäeval, sest kokku võeti vastu 7 sünnitust. Pisikestest ilmakodanikest 4 olid poiss- ning 3 tüdruklapsed.

Juba kolmandat aastat otsustas Keskhaigla Sünnitusmajale ning seal sündivate laste peredele omapoolse kingituse teha ka talupidaja ja mesinik Tõnu Paalits Kõmmaste talust, kelle toetusel said kõik 24. detsembril sündinud laste vanemad kingituseks meepurgi.

Perekond Paalitsa viies ja kuues laps nägid ilmavalgust just Keskhaigla Sünnitusmajas ning Tõnu sõnul on see nende pere tänu Ida-Tallinna Keskhaiglale, kelle tegevust nad oma kogemustele tuginedes väga kõrgeks hindavad.

Ida-Tallinna Keskhaigla soovib kõikidele beebidele, nende vanematele ja ka teistele palju õnne, rõõmu ja rahu!