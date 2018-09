Väikese Annabeli ema: „Kaitseme kindlasti Toivot, nagu tema kaitses meid!“

„Meie jaoks algas see asi nii moodi, et kui maal Facebooki ilmus, siis sõbrad andsid sellest mulle teada, küsides, kas me teame, et meie lapsest on tehtud selline pilt,“ räägib Õhtulehele Annabeli ema Marianne.

Annabeli isa Allar võttis Toomasega ühendust ja küsis, kuidas saaks selle maali tema käest kätte, ja palus ka, et see maal võetaks ka Facebookist maha.

