Väike tüdruk, kellele arstid enam lootust ei andnud, sai Lastefondi annetajate toel kodusele ravile

Vapper tüdruk võitles end aga elule tagasi ning sai kodusele ravile minekuks vajaliku spetsiaalse köhimisaparaadi TÜK Lastefondi annetajate ja kohaliku omavalitsuse toel.

Seitsmeaastasel Ellyl on diagnoositud ainult tüdrukutel esinev kaasasündinud geneetiline arenguhäire nimega Rett sündroom. Nimetatud sündroomi puhul seiskub sünni järel teatud hetkel normaalse lapse areng ning hakkavad taandarenema erinevad oskused ja arusaamine. Haigus on ravimatu, kuid seda on võimalik leevendada erinevate teraapiatega.

Novembrikuu lõpus sattus Elly haiglasse parempoolse kopsupõletiku tõttu. Selle raviks kasutati haiglas köhimisaparaati, millega on vajalik ravi jätkumine ka kodus, kuna sündroomist tingituna võib Elly keset söömist tõmmata endale toitu hingetorru, mis tekitab põletikku.

Köhimisaparaat aitab stimuleerida kopsufunktsiooni, eemaldada hingetorru ja kopsudesse kogunenud toitu ja röga ning vähendab nii hingamisteede infektsiooni riski. Pidevalt sellist aparaati kasutades on võimalik vähendada sekreedi kogunemisest tekkida võivate bronhiitide ja kopsupõletike sagedust.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves räägib, et kui armsa Elly mures ema võttis fondiga ühendust, et end raskest seisundist välja võidelnud tüdrukuke vajab spetsiaalset kallihinnalist aparaati, et taastuda ja lõpuks koju saada, siis tuli kiirelt tegutseda. “Vähem kui 24 tunniga kinnitas meie nõukogu otsuse last toetada ning poolteist päeva peale ema kõnet oli ka vajalik aparaat lapsel käes,” toob Ilves välja suurepärase näite kiirest ja efektiivsest koostööst erinevate osapoolte vahel. “Siinkohal suur tänu nii meie annetajatele, tänu kellele on meil võimalik vajadusel teha nii kiireid otsuseid, kui ka aparaadi kiirelt lapseni toimetanud ravimifirmale.”