Väike paus tööst: Kersti Kaljulaid lendas Kanaari saartele. Ametlikult tal aga puhkust pole

Üks lugeja kirjutas Delfile, et sõitis eile varahommikul SmartLynxiga Lanzarotele ja pardal oli ka president.

Riigipea nõunik Taavi Linnamäe selgitab Delfile, et riigipea on tõesti hetkel Eestist ära. "Tagasi tuleb järgmisel nädalavahetusel ning töökohtumisi vahepealsel perioodil planeeritud ei ole," ütleb ta.

"Riigipeale pole seaduses puhkust ette nähtud, kuid on selge, et ka selles töös on intensiivsemaid perioode ja neid, kus saab ja tuleb natuke hinge tõmmata. See nädal on üks sellistest," lisab Linnamäe.