Vaidlus Twitteris! Taavi Rõivas torkas Urmas Paeti kellakeeramise osas: Euroopa Parlamendis said kõik päris teemad otsa?

Eurosaadik Urmas Paet säutsus täna Twitteris, et Euroopa Parlament toetas kella keeramisest loobumist ELis. Sellele reageeris teravalt tema parteikaaslane Taavi Rõivas.

"Euroopa Parlament toetas kella keeramisest loobumist ELis," kirjutas Paet päeval Twitteris. Rõivas küsis vastu, et kas päris teemad said kõik otsa (ta lisas naerunäoga emotikoni). Rõivas viitas, et viimati oli see suur teema 2002. aastal - paar aastat varem oli kellakeeramisest loobutud, kuid Reformierakond ja Keskerakond otsustasid oma toonases koalitsioonilepingus, et taaskehtestatakse suveaeg.

Paet küsis Rõivase säutsule vastuseks, mis siis on päris teemad. "Hääletati ka ELi Türgi-pollitikat, reso inimõigustest Tšetšeenias, pestitsiidid, CO2, sisejulgeolekust etc," märkis ta.

Rõivas lisas, et need on kahtlemata päris teemad. "Nagu ka Yana katse anda mittekodanikele õigus parlamenti valida," viitas Rõivas irooniliselt eurosaadik Yana Toomi plaanidele. "Ma ei suuda lihtsalt mõista väiteid, et "kellakeeramine lööb rütmi sassi". Suur osa MEPe (eurosaadikud) keerab iga nädal mitu korda kella, kui koju või lähetusse lendavad."

Paet kostis vastuseks: "Tuleb tegelda kõigega, mis paljudele muret teeb. See vast ongi üks parlamendi rolle."

Delfi kajastas täna päeval, et Euroopa Parlament kutsub üles praeguse kaks korda aastas toimuva kellakeeramise põhjalikule hindamisele ja vajaduse korral reeglite muutmisele. Vastava resolutsiooni poolt hääletas 384, selle vastu oli 153 ja erapooletuks jäi 12 Euroopa Parlamendi liiget.