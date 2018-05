Vaid 10 protsendil kontrollitud ehitusplatsidest on tagatud tööohutus

Tööinspektsioon kontrollis ette teatamata 79 ehitusplatsi, kontrolli käigus leiti 227 rikkumist ning algatati seitse väärteomenetlust. Vaid kaheksal kontrollitud ehitusplatsil oli tööohutus tagatud.

79-st kontrollitud ehitusobjektist 55 ehitusplatsil toimus töö tellingutel, neist 30-l ei olnud kontrollitud tellingute korrasolekut.

Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja Apo Oja sõnul on aga ehitussektori tööõnnetuste peamine põhjus kõrgustest kukkumine, mistõttu on tellingute korrasolek ja kontrollimine eriti oluline. „Tellingute montaaž peab toimuma kasutusjuhendi kohaselt ja monteeritud tellingute vastuvõtt tuleb dokumenteerida. Näiteks Lääne-Virumaal avastati ehitusplatsi kontrollimisel, et tellingutelt oli kaks ankurduspolti eemaldatud ning jäetud tagasi panemata. Sellise vea tagajärjel kaotavad tellingud nii oma tugevuse ja võivad ümber kukkuda,“ sõnas Oja.

Ühel kolmandikul kontrollitud ehitusobjektidest oli iganädalane üldkontroll läbi viimata. Töötervishoiu ja tööohutuse eest vastutav koordinaator oli määramata üheksal objektil ning 16 objektil ei täitnud koordinaator oma tööülesandeid. Kontrollitud 79 ehitusobjektist vaid 10 protsendil ei esinenud ühtegi rikkumist.