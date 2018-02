Lääne-Harju politseijaoskond osaleb "Eesti tantsib" kampaanias oma versiooniga Liisa Laine loodud eesti tantsust.

Video juures on märgitud, et see on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Vabariigi 100. sünnipäeva puhul kutsub ERR kõiki kinkima Eestile

spetsiaalselt selle sündmuse puhuks valminud tantsu. Projekt "Eesti tantsib" ootab videosid terve aasta vältel.