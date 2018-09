Vahur Kollom lahkus Vabaerakonna juhatusest

Kollom ütles Delfile, et esitas täna avalduse juhatuse liikme kohalt tagasi astumiseks ja võttis sellega seoses ka poliitilise vastutuse seoses Vabaerakonda tabanud juhtimiskriisi ja usalduse puudumisega erakonnas. "Tänasel päeval teisiti ei saa ja ei ole võimalik, sest juhatus ei ole koostöövõimeline," nentis Kollom.

"Kuna juhatuses on palju erinevaid inimesi, siis vähemalt neli juhatuse liiget – Jaanus Ojangu, Monika Haukanõmm, Elo Lutsepp ja mina – oleme pakkunud välja lahenduse erakonna jaoks kriisist väljumiseks, mis seisneks selles, et erakonna esimees (Andres Herkel – toim) astub tagasi ja erakonna aseesimees (Kaul Nurm – toim) võtab siis juhtimise üle kuni erakorralise üldkoosolekuni," sõnas Kollom.

Kuna seda ettepanekut tõsiselt ei võetud, siis ei näinud nimetatud juhatuse liikme Kollomi sõnul võimalust jätkata. Erakonna liikmeteks jäävad kõik neli aga edasi. "Küsimus on lihtsalt selles, et kuna erakonna juhatus ei ole koostöövõimeline, siis on mõnikord tõesti targem järele anda," ütles Kollom. Ta kinnitas, et jääb erakonna liikmeks ja kavatseb tulevikus ka uuesti juhatusse kandideerida, lootuses, et järgmine juhatus on oluliselt koostöövõimelisem.