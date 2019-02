Vahur Kollom: kui kahtlused Helir-Valdor Seedri suhtes osutuvad põhjendamatuks, siis vabandan

"Kui ei ole tõesti tegemist mitte mingisuguse kuriteoga, siis loomulikult vabandan. Aga kui selgub, et tegu oli ja on aegunud, siis ma ei näe vabandamiseks põhjust," ütles Kollom Delfile. "Siis on ikkagi tegu olnud ja aegumine ei tee seda olematuks, sest on olemas ka eetilised ja moraalsed normid," lisas ta.

Küsimusele, miks tuli Kollom süüdistustega Seedri aadressil välja just nüüd, vähem kui kuu aega enne riigikogu valimisi, vastas ta, et see oli juhus, mitte sihilikult valitud. "Avastamise hetk on praegu selline lihtsalt," sõnas ta.

"Ma ei nimetaks seda niimoodi, et me teeme nüüd mingit suurt rünnakut, aga kui on korruptsioonijuhtum aset leidnud, siis sellest peab kindlasti ka teada andma," rääkis Kollom.

Kollom tunnistas, et Seedri vastu kuriteoteate esitamise ajastus jätab siiski mulje eesmärgist Seedri ja ka Isamaa mainet kahjustada. "Mulje, mis sealt välja tuleb, ei ole tõesti kiita ja eks ta kindlasti paneb survet ka prokuratuurile, mis pole ka tegelikult hea just sellel ajavahemikul," sõnas ta.

"Eks ole näha, mis prokuratuur asjast arvab, aga mina näen siin küll väga selget rikkumist, kui isik on samal ajal mittetulundusühingu juhatuse esimees ja samal ajal kinnitab midagi oma käskkirjaga, siis siin on väga selge rikkumine," sõnas Kollom.