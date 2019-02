Vahur Kollom: Isamaa esimehe eneseõigustuseks on valed

Erakond Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder korraldas ja kinnitas põllumajandusministrina aastatel 2011-2014 MTÜ Eestimaa Spordiliit „Jõud“ rahastamist rohkem kui 260 000 euroga, olles samal ajal ka selle spordiliidu juhatuse esimees. Esitasin seetõttu prokuratuuri kuriteoteate toimingupiirangu rikkumise kahtlusega.

Seeder selgitas nii Delfile, Postimehele kui ERR-ile, et selline toetus spordiliidule „Jõud“ seadustati riigieelarves nii aastaid enne teda, tema ministriks oleku ajal, kui ka pärast seda, ja see on ka käesoleva aasta eelarves. „Riigikogu on selle heaks kiitnud, valitsus on selle heaks kiitnud ja see raha on tulnud koguaeg enne siis põllumajandusministeeriumi, praegu maaeluministeeriumi eelarve kaudu,“ selgitas Seeder.

Seeder üritab nüüd avalikkusele selgitada, et ta viis vaid ellu Riigikogu otsust. Paraku on see selgitus vale nii 2019. aasta, kui ka aastate 2011-2014 kohta.

2019. aasta riigieelarves, mille on kinnitanud Riigikogu, on MTÜ Spordiliidule „Jõud“ ette nähtud katuseorganisatsioonide ja strateegiliste partnerite tegevustoetusena üksnes 200 000 eurot Kultuuriministeeriumi realt. Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarvest on eraldi 600 000 eurot ette nähtud ka maakonna spordiliitudele.