Vähiravimite järsk kallinemine ei tohiks haigeid mõjutada

Lõuna-Aafrika ravimifirma tõstis asendamatute vähiravimite hindu rohkem kui kümme korda ja hinnatõusust ei jää puutumata ka Eesti.

Haigeid ei peaks järsk hinnatõus puudutama. "Patsientide jaoks säilivad senised soodusmäärad ja omaosalus ei suurene," kinnitab sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna peaspetsialist Katrin Pudersell Õhtulehele.

Tekkiv lisakulu on osaliselt on tekkiv lisakulu kaetud teiste sama tootja poolt turustatavate ravimite samaaegse hinnalangusega, ülejäänud osas panustab haigekassa. Pudersell lisab, et haigekassa eelarve seetõttu ei suurene.

Hinnatõus puudutab vereloomesüsteemi pahaloomuliste kasvajate ravimeid nimetusega Alkeran, Leukeran, Myleran, Puri-Nethol ja Lanvis. Neile ravimitele ei ole saadaval sobivaid alternatiive ei Eestis ega kogu Euroopas.

Loe artiklit täispikkuses Õhtulehest!