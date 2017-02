Vähiravimid võivad paari aasta pärast odavamaks muutuda

Vähihaigete jaoks võivad ravimid odavamaks muutuda, sest peagi lõppevad mitmete originaalravimite patenditähtajad ning neid võivad tootma hakata ka teised selleks võimelised firmad.

Seda ütles "Aktuaalsele kaamerale" Vähiuuringute tehnoloogia arenduskeskuse juht Riin Ehin. Paljusid patendivabu ehk geneerilisi ravimeid hakkab lähitulevikus tootma Eestisse rajatav ravimitehas, mille ehitab India kontsern Bravo Pharma, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Lähiajal väga paljud originaalvähiravimid saavad patendi alt vabaks. See tähendab seda, et kui senimaani oli nende tootmise õigus ainult nende väljaarendajal teatud aastateks, siis alates sellest hetkest, kui patent muutub kehtetuks, saavad seda toota ka teised firmad. See tähnedab väga head uudist kõigile maailma vähihaigetele ja suure tõenäosusega ka haigekassale. Sellepärast, et originaalrvimi hind on alati kordades kõrgem kui geneeriliste ravimite hind," rääkis Ehin.

See on hea uudis ka Eesti vähihaigetele. Arenduskeskus koostöös rahvusvahelise kontserniga Bravo Healthscare rajavad Tallinna lähedale generiliste ravimite tehast. Ehkki sihtturg on India ning Aasia, peaks ravimeid jaguma ka Eestisse, ütleb Ehin.

Loe veel

Seotud lood: India ravimifirma rajab Eestisse oma Euroopa keskuse

"Kui meil siinsamas on oma ravimitööstus, see tähendab ka seda, et mingisuguse protsendi nendest ravimitest on võimalik müüa ka Eesti turule. Me saaksime pakkuda eestlaste jaoks läbipaistvat hinda. Kokkuhoid tekiks ka transpordi- ja logistikakuludelt. See tooks ravimid kättesaadavamaks patsientidele ja aitaks vähendada haigekassa kulusid," lisas ta.

Tehas võiks valmida üheksa kuuga, kui kõik ettevalmistused on tehtud ja kopp maasse lüüakse. Riin Ehin loodab, et tehas võiks olla valmis veel käesoleval aastal.