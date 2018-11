Vähiravifondi toel kahele lapsele ostetud ravim võib saada haigekassa nimekirja

Tegemist on ravimiga, mille vähiravifond ostis koostöös Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga (EVLVL) ostis sedasama ravimit kahele lapsele - kaheksa-aastasele Annabelile ja kuueaastasele Taurisele.

Annabeli ja Taurise raviks kulus kokku üle 250 000 euro, kuid tänavu kevadel tunnistati mõlemad haigusvabaks ning elavad täisväärtuslikku elu.

"Kõige meiega toimunud halva taustal on meil hea meel, et kõigest sellest on sündimas midagi kasulikku ja Annabel on muutnud maailma natukene paremaks," kommenteeris Annabeli ema Marianne EVLVL-i veebilehel vahilapsed.ee.

Tüdruku keerulisest diagnoosist möödus just kaks aastat. "Pahalane on endiselt kaotusseisus, Annabel käib koolis ja naudib argipäeva, kosub tasapisi ning kogub immuunsust," lisas Annabeli ema.

Kui kõik läheb plaanipäraselt, on kallis ravim 1. jaanuarist 2019 haigekassa kompenseeritavate ravimite nimekirjas.