Vähiravifondi tabas ennenägematu abitaotluste laviin: kolme nädalaga sai elulootuse 18 inimest

2018. aasta alguses on vähiravifond “Kingitud elu” sattunud suure surve alla. Ainuüksi viimase kolme nädala jooksul jõudis fondi ligi paarikümmend abitaotlust – korraga rohkem kui kunagi varem, teatas fondi tegevjuht Katrin Kuusemäe.

Ehkki fond sai kinkida elulootuse 18 inimesele, kutsub fond kõiki üles vähihaigete võitlust kas või pisemagi püsiannetusega toetama, et ükski vähihaige ei jääks tänavu hädavajaliku ravi ja lootuseta.

18 fondi nõukogu heakskiidu saanud abitaotluse hulgas on erinevate vähivormidega inimesed üle Eesti. Iga abisaaja ravimile kulub 2000-6000 eurot kuus.

Emakakaelavähiga võitlev 50-aastane tallinlanna Marju Maasik-Kütt saab jätkuvalt fondile toetuda võitluses emakakaelavähiga. “Kingitud elu” toetab ka 60-aastase Viljandis elava mehe neerukasvajaravi.

35-aastane pereema Maily Luberg saab fondi toel leukeemiaravi, millele kulub järgneval neljal kuul 57 000 eurot.

Kuus inimest – 67- ja 87-aastased mehed ning neli naist vanuses 58, 59, 60 ja 79 – saavad tänu fondile soolevähiravi erinevate ravimitega. Patsiendid elavad Tallinnas, Lääne-Virumaal ja Kohtla-Järvel. Neli inimest alustasid ravi nüüd, kahte toetab fond juba mõnda aega.

Viis inimest – kolm keskealist meest ja kaks naist – võivad fondile toetuda võitluses kopsuvähiga. Patsiendid on Tallinnast, Tartust ja Narvast. Nende hulgas Tartu pereisa Erik Saar, kelle ravi toetab “Kingitud elu” igakuiselt juba 2016. aasta kevadest. Samuti on juba kestnud mõnda aega edukalt 49-aastase naise, 63-aastase naise ja 67-aastase mehe kopsuvähiravi. Kõik nad on kingitud elud – saanud ravi toel täisväärtuslikku elulisa.

Noorim patsient, kellele fond on viimastel nädalatel abikäe ulatanud, on 32-aastane naine Rae vallast, kellel on rinnas sarkoom.

Jätkuvad ka 69-aastase maovähiga võitleva staažika klaveriõpetaja Anu Nahkuri ning maksavähiga võitleva 58-aastase Tallinna mehe ravi. Veel toetab fond 47-aastast pereisa esmakordselt võitluses Hodgkini lümfoomiga.

59-aastane soolevähiga hädas õpetaja Kohtla-Järvelt, kelle ravisse panustab fond kolme kuu jooksul 7800 eurot, kirjutab:

"Oma raskest haigusest – käärsoolekasvajast – sain kahjuks teada liiga hilja. Ma lihtsalt ei tundnud sümptomeid ära ja kuna olin üsna vähe haige olnud, ei pööranud õigel ajal neile tähelepanu.

2015. aasta suvi oli kehv - olin pidevalt tujust ära, väsinud, unisus vaevas ja teotahe oli kadunud. Augusti lõpus pöördusin perearsti juurde, ta tegi mõned analüüsid. Juba järgmisel päeval olin haiglas, mu hemoglobiin oli väga madal. Sain vereülekande ja loa 1. septembril koolis ära käia – olen klassijuhataja. Et siis haiglasse naasta. Uued põhjalikud uuringud näitasid, et mul on vähk.

Hakkasin sõitma Tartu vahet. Esimesed raviprotseduurid, siis operatsioon ja jällegi ravi. Juustest oli kohutavalt kahju. Aga peaasi – siirded olid kadunud.

2017. aasta oli üsna rahulik, tundsin end normaalselt. Kuni augustis läbivaatusel öeldi, et asi on pöördunud halvemuse poole. Siirded olid tagasi ja juba mitmetes organites. Jälle ravikuur, aga asi paistis hullemaks minema.

Siis saingi dr Andrus Mägilt ettepaneku teha taotlus vähiravifondile. Vahepealne ooteaeg, kui mingit ravi polnud, oli väga masendav. Nüüd olen juba kolm korda tablette võtnud ja tunnen end normaalselt. Loomulikult on ikka vahel valud ja muud hädad. Aga mul on lootus! Ma tahan võidelda ja teen seda, sest nii palju on elus veel teha.

Ma olen lesk, mul on kaks last ja kaks lapselast. Siin pole sõnu vajagi. Aga veel on mul noored, keda tahan viia eesti keele ja kirjanduse eksamile. Noortega on mul hea kontakt ja nad nii väga loodavad, et saavad minu käe all kooli lõpetada. Püüan neid mitte alt vedada – tänu teile. Olen enamuse ajast tööl käinud, välja arvatud ravipäevad. Ei kujutaks ette oma vaevadega kodus istuda, kool on minu tööteraapia. Suur tänu fondile ja annetajatele.”

Vähiravifond kutsub kõiki Eesti inimesi ja ettevõtteid panustama fondi jõukohase püsiannetusega, et kõik saaksid abi.

Fondi kodulehel saab annetuse vormistada pangalinkide kaudu loetud sekundite jooksul.

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond „Kingitud Elu" on asutatud 5. veebruaril 2014 Hille ja Toivo Tänavsuu ning Janek Mäggi poolt. Fond hüvitab annetustest kogunevate võimaluste piires nende patsientide raviarveid, kelle ravimeid Eesti Haigekassa ei kompenseeri. Raha tuleb sihtasutusele tehtud annetustest.

Fondi nõukokku, mis otsustab kas ja keda toetatakse, kuuluvad onkoloogid dr Peeter Padrik, dr Hele Everaus, dr Kristiina Ojamaa, dr Kadri Putnik, Tartu Ülikooli hematoloogia eriala dotsent dr Edward Laane, ettevõtja ja Belgia aukonsul Eestis Erik Sakkov, näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp ja suhtekorraldaja Janek Mäggi.