Vähiravifondi tabas abitaotluste laviin: fond kutsub doonoreid appi, et keegi ei jääks viimase õlekõrreta

2017. aasta alguses on vähiravifondi „Kingitud elu” tabanud taas rekordiline abitaotluste tulv: ainuüksi esimese kahe kuu ning kümne päevaga on fond panustanud 20 uue abivajaja ravisse kokku üle 180 000 euro. Sarnane arv taotlusi laekus fondile mullu poole aasta jooksul.

Kuna raha hulk fondis on piiratud kutsub „Kingitud elu” kõiki eestimaalasi üles vähihaigeid jõukohase püsiannetusega toetama, et kinkida absoluutselt kõikidele Eesti vähihaigetele šanss proovida parimat ravi, hindamatu lootus ja viimane õlekõrs ning võimalus elada täisväärtuslikku elu või paremal juhul koguni terveneda.

„Kutsume kõiki Eesti inimesi üles võitlusse omade elude nimel. Kui iga eestimaalane panustaks vähiravifondi kasvõi ühe euro aastas, ajaks meie toetuste eelarve üle ääre ning saaksime garanteerida viimase õlekõrre kõikidele abivajajatele,” ütles vähiravifondi “Kingitud elu” tegevjuht Katrin Kuusemäe. „Praegu on fondi rahaline seis taas kriitiliseks muutumas."

Tänavu fondist abi saanud 20 inimese hulgas on neid, kes võitlevad melanoomi, lümfoomi, soolevähi, kilpnäärmevähi, leukeemia või teiste raske haiguse vormidega. Noorimad tänavu riikliku tervishoiusüsteemi vihmavarju alt välja jäänud ning fondi tuge vajanud inimesed on 4-, 37- ja 39-aastane.

Näiteks 53-aastast ema ja vanaema toetab „Kingitud elu” võitluses kopsuvähiga. Ta vajab ravimit Keytruda maksumusega 3000 eurot kuus.

Naine hakkas möödunud suvel kaalust alla võtma. Perearst seda alguses seletada ei osanud, sest kopsuröntgen jäi tegemata. Sügisel tekkisid hingamisraskused ning naine viidi haiglasse. Seal pandi lõpuks šokeeriv diagnoos: raskeima ehk neljanda staadiumi kopsuvähk metastaasidega neerupealsetes ja ajus.

Alguses tehti naisele keemia- ja kiiritusravi, kuid mingist hetkest see enam ei aidanud. Tartu Ülikooli Kliinikum saatis kasvaja koeproovi Belgiasse, kus tehti laboris kindlaks, et naise viimaseks õlekõrreks on immuunravim Keytruda, mida haigekassa ei rahasta. Pere hankis kiirelt oma säästudest esimese ravikuuri. Edasise ravi rahastamiseks oleks tulnud müüa kinnisvara ja auto, kuid appi tuli fond.

„Saime kiiresti positiivse vastuse ja oleme selle eest kõikidele annetajatele väga-väga tänulikud,” ütleb naise poeg. „Loodame väga, et ravi parandab ema prognoosi ning annab juurde palju aega normaalse enesetundega eluks, et olla rõõmuks lastele, kellest üks on alaealine, lapselapsele ning kõikidele lähedastele.”

73-aastasel proual aitab „Kingitud elu” rahastada hästi toimivat kopsuvähiravi, mille eest tuleb iga kuu välja käia 4800 eurot.

Naine tunnistab: „Mu haigus diagnoositi kümme kuud tagasi. Kui hakkasin ravi saama, vähenesid vähikolded. Hiljutisel uuringul oli tulemus veelgi parem. Mul on kaks last ja neli lapselast, kes väga muretsevad ja kaasa elavad. Mina ja mu pere täname südamest vähiravifondi võimaluse eest elada. Fondi tegevus annab lootust paljudele vähki põdevatele inimestele."

68-aastane mees saab fondilt abi võitluses lümfoomiga. Ravimi eest tuleb iga kuu välja käia ligi 5000 eurot.

„Haigus tuvastati mul eelmise aasta juunis. Ühel päeval järsku lõunasöök ei tahtnud ära seedida, süüa ei saanud, iiveldus jne. Pöördusin haiglasse, kus diagnoositi agressiivne lümfoom kõhuõõnes, läbimõõduga 8 sentimeetrit. Kontrast oli kohutav - seni olin sportlik, heas füüsilises vormis aktiivne inimene. Nädal hiljem voodihaige invaliid.”

Haigekassa toel raviti meest kaheksa kuud, siis võimalused ammendusid. Lümfoomi kasv küll peatati, kuid see ei taandunud. Mehe viimane lootus on ravim Pixantrone.

Mida tähendab mehele fondi toetus? „See on juba kustuma hakanud lootuste ja elujõu taastumine. Mul on ääretu tänutunne inimeste suhtes, kes vaatamata meie ümber vohavale enesekesksele elufilosoofiale on võimelised ka teiste peale mõtlema, kaasa tundma ja ka midagi konkreetselt tegema. Tunnen, et ma pole oma murega üksi, lähen kellelegi korda ja kõik see on erakordne. Aitäh.”

Tänavu jaanuaris käivitus vähiravifondi „Kingitud elu” ning Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu ühisel rahastusel 4-aastase poisi neuroblastoomi ravi Tallinna Lastehaiglas.

Ühtlasi jätkab „Kingitud elu” 57-aastase ema ja vanaema Ljudmilla Ladõnskaja melanoomiravi rahastamist ning fondile saavad jätkuvalt loota ka leukeemiaga võitlev mees (66) ning kilpnäärmevähiga mees (60) - viimaseid kahte toetab fond igakuiselt mitme tuhande euroga juba enam kui poolteist aastat.

Üks neist, hiljuti 60. sünnipäeva tähistanud mees tunnistas, et haigus on kontrolli all ning võimaldab elada, tööl ning sõpradega kalal käia. „Selline ongi normaalse elu mudel: elad, käid tööl, kohtud sõpradega, lastega ja tegeled oma asjadega. Kõige selle hea eest olen väga tänulik „Kingitud Elu" fondile, kes toetab minu kalli ravimi ostmist, mis sõna otseses mõttes kingib mulle elu.”