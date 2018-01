Vähiravifondi abil saadud ravim Anatolit ei aidanud: tema arst otsustas sellest loobuda

Kuu aja eest kirjutas venekeelne Delfi Harjumaal elavast 68-aastasest Anatolist, kes on vähihaige. Vähiravifondi "Kingitud elu" toel osteti talle uus vähiravim, mis aga ei aidanud Anatolit, kirjutas venekeelne Delfi.

Anatoli ravi toeks annetasid inimesed 4400 eurot. Selle eest osteti talle uut ravimit.

"Uus ravim mind ei aidanud. Raviarst võttis vastu otsuse sellest loobuda. Praegu ei saa ma üldse mingit ravi," ütles Anatoli. Ta lisas, et teda puudutas inimeste osavõtlikkus, abi ja toetus.

Jõuluimet seekord ei sündinud. Kas on põhjust jätta lootus ja lõpetada uskumine? Kui palju on üldse neid, kes ei ela nii kaua, et uus ravim ära oodata?

Sihtasutuse "Kingitud elu" asutaja ja juhatuse liige Toivo Tänavsuu tänas kõiki annetajaid, et nad andsid Anatolile lootust ja võimaluse katsetada teist ravimit.

Ta lisas, et "Vähiravifond “Kingitud elu” ei saa kellelegi garanteerida elupäevi ega tervist. "Küll aga saame me kinkida kõikidele abivajajatele lootuse, veel ühe õlekõrre, võimaluse proovida parimat saadavalolevat ravi, võimaluse elada või parimal juhul terveneda."

Ta jätkas: "Imesid sageli ei juhtu. Mõni vähihaige elab tänu fondile 3 kuud, mõni 1 aasta. Mõni elab mitu aastat. Mõnda inimest toetame me igakuiselt juba alates 2014.aastast, mil fond asutati."

Loe veel

Tänavsuu märkis, et on ka patsiente, kes ei saa kallist ravist muud kui vaid hetkelist lootust. "Nende puhul ravim ei anna soovitud tulemust, tekivad liiga rängad kõrvalmõjud või on patsiendi tervis juba nii halb, et ta ei jõua ravimit võtma hakatagi," selgitas ta.

"Fondi statistika ütleb, et umbes 35-40 protsenti vähiravifondist abi saanud inimestest saavad meie toetusest märkimisväärset tervisekasu: vähemalt ühe lisaeluaasta. Kuid 5-6 inimest on fondi toel lausa paranenud ehk tunnistatud "haigusevabaks". Kõik inimesed, kellele oleme avalikult annetusi kogunud, on vähemasti osaliselt ravi ka saanud. Selliseid patsiente ei ole olnud, kellele oleme avalikult raha kogunud, kuid seda raha pole nende jaoks üldse tarvis läinud."

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu toetuseks saab teha annetusi nendele arvetele:

Swedbank: EE212200221059073061

SEB pank: EE211010220228917224

LHV pank: EE137700771001442514

Danske pank: EE133300332166860001

Nordea pank: EE591700017003638161