Vähiravifond on sunnitud vähiravimitelt maksma sadade töötundide väärtuses käibemaksu riigikassase

"Vähiravifond soetas eelmisel aastal inimestele ravimeid kokku 2,44 miljoni euro eest. See tähendab, et ligi 220 000 eurot annetusi "kulus" aasta jooksul ravimite käibemaksule. Nuta või naera, käibemaksuvabalt ei saa me ravimeid mitte kuidagi. Ravimitele kehtib Eestis 9-protsendiline käibemaks," kirjutas "Kingitud elu" eestvedaja Toivo Tänavsuu Facebooki.

"Niisiis selgub, et lisaks vähihaigetele "toetame" me kõik suure summaga ka riiki, kes ise ei suuda kõiki neid vähihaigeid aidata," jätkas ta.

Ta tõi näiteid, millega on 220 000 eurot võrdväärne:

- 220 000 eurot - seda on umbes sama palju kui meie vabatahtlikud kogusid 2018.aastal (tavaliselt 5- või 10-euroste annetuste kaupa) kokku mitmesajal üritusel üle Eesti, panustades selleks sadu tunde aega ja energiat;

- 220 000 eurot - see on kaks korda suurem summa kui vähiravifond sai riigilt mullu tegevustoetusena;

- 220 000 eurot moodustab umbes 8% vähiravifondi kõikidest mullustest tuludest.

"Jah, meie arvates on olukord üpris absurdne. Kas sinu lemmik kandidaat või erakond kavatseb pärast eelolevaid valimisi selles osas midagi ette võtta?"