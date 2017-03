Vähiravifond kutsub toetama 5-aastase Taurise ravi maksumusega üle 100 000 euro

Vähiravifond "Kingitud elu" teatas oma Facebooki seinal, et kogub annetusi 5-aastase poisi neuroblastoomiravi tarvis.

"Detsembris kutsusime Eesti inimesi üles toetama ühe väikese poisi (toona neljane, nüüd viis täis) neuroblastoomiravi maksumusega üle 100 000 euro. Väikese Taurise ravi algas jaanuaris ning tema võitlus jätkub," kirjutab fond sotsiaalmeedias.

Vähiravifondi “Kingitud elu” ja Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu (EVLVL) ühisrahastusel (50:50) on poiss seni Tallinna Lastehaiglas läbinud kaks ravikuuri "kulla hinnaga" ravimiga dinutuximab beta.

"Ravimitootja kirjutab, et ravimi sagedasemad kõrvaltoimed - valu, allergia, nägemishäired, kõrvalekalded vereanalüüsides, hingamishäired jm - avalduvad suurema tõenäosusega ravi alguses ja ajapikku pigem taanduvad. Ka Taurisele pole see kõik olnud kerge: esimese kuuri järel tekkis vasaku silma nägemishäire - pupilli hüpotoonia - kuid see on paranemas. Kokku peaks poiss saama viis ravikuuri 35-päevaste intervallidega ning nüüd läheb ta vastu kolmandale," kirjutab fond.

Neuroblastoom on laste närvisüsteemiga seotud kasvaja. Eestis diagnoositakse seda 1-2 juhul aastas. Keskmiselt ühe juhtumi puhul kahe aasta jooksul on haigus kõrge riskiga - nii ka paraku Taurisel.

“Kingitud elu” tasub koostöös EVLVLiga Taurise raviarved ning kutsub kõiki eestimaalasi üles poisi ravi toetama. Toetamiseks vajalikud pangarekvisiidid leiab fondi kodulehelt www.kingitudelu.ee.

2016.aastal toetas "Kingitud elu" 40 inimese vähiravi kogusummas üle 750 000 euro.