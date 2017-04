Vähiravifond „Kingitud elu” müüs poole aastaga 12 800 helkurit ja 45 000 šokolaadi

Vähiravifond „Kingitud elu” müüs 2016. aasta septembrist selle aasta veebruarini kaubandusvõrgus 12 800 heategevuslikku helkurit, mille kogu müügitulu läheb vähihaigete ravi toetamiseks.

Helkurid olid müügil juba kolmandat hooaega. Läinud sügistalvisel hooajal sai neid soetada Selveri ja Circle K (Statoili) poodidest ning Stockmannist. Helkurite tarnijaks on vähiravifondi pikaajaline koostööpartner Fifaa, teatas fond.

„Meie klientide turvalisus on meile oluline, sest nende seas on nii autojuhte kui ka jalakäijaid ja kuna iga müüdud helkur aitab vähihaigeid, saame teha lausa kaks head korraga,” ütles Circle K turundusjuht Diana Viegel. „Oleme vähiravifondiga koostööd teinud juba mitu aastat ja ka meie töötajad tunnevad ennast suurepäraselt, et saavad panustada ka heategevusse.”

„Helkur on kõige soodsam elukindlustus, seaduse järgi kohustuslik ja äärmiselt vajalik abivahend kõigile liiklejatele. Meie oleme sellest teinud topeltelupäästja: ostes helkuri, tegid end nähtavaks ja toetasid ka vähihaigete võitlust elu eest,” rääkis vähiravifondi „Kingitud elu” tegevjuht Katrin Kuusemäe.

Vähiravifond tänab kõiki helkuriostjaid ning kampaania koostööpartnereid: Fifaa, Selver, Stockmann, Circle K Eesti, Kaupmees Hulgikaup, Smarten Logistics ja DPD.

Alates eelmise aasta lõpust müüakse Circle K teenindusjaamades ka „Kingitud elu” heategevuslikke piimašokolaade, mis valmistati Circle K tellimusel. Märtsiks olid Circle K kliendid ostnud kokku ligi 45 000 šokolaadi, toetades sellega vähihaigeid kokku 10 000 euroga. Valitud jaamades jätkub šokolaadide müük ka praegu.

Vähiravifond „Kingitud elu” toetas 2016. aastal 40 inimese ravi kokku rohkem kui 750 000 euroga. Mitmed neist elavad tänu fondi toele juba aastaid, on ka täielikult vähist tervenenud abisaanuid. Tänavu on fond ainuüksi kolme kuuga õla alla pannud rohkem kui 20 inimese ravile, kellest noorim on 5-aastane. Hetkel toetab fond kokku 36 inimese ravi.

Fondi püsiannetajaks saab hakata loetud sekunditega fondi kodulehel www.kingitudelu.ee asuva pangalingi kaudu.