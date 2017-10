Vähiravifond "Kingitud elu" lõi uue rekordi, kümne päevaga ulatati abikäsi kümnele inimesele

Vähiravifond on viimase kümne päeva jooksul toetanud kümne uue abitaotleja ravi. See on omamoodi rekord: kunagi varem pole nii palju inimesi fondilt nii lühikese aja jooksul toetust taotlenud ega saanud. Eeldusel, et ravid toimivad, panustatakse neisse järgnevatel kuudel kokku üle 70 000 euro.

Kolm naist vanuses 48, 61 ja 76 aastat said fondi annetajate toel ravimi Tagrisso, võitlemaks kartsinoomi ja kopsuvähiga. Kõigi kolme naise, kaks Tallinnast ja üks Lõuna-Eestist, ravile kulub lähematel kuudel üle 6000 euro ning nad ise panustavad oma ravidesse 100-1300 eurot.

58-aastasel mehel on krooniline müeloidne leukeemia, mis diagnoositi juba 1999. aastal. Tema ravimit Iclusig finantseerib fond ligi 12 000 euro ulatuses, millele mees lisab omalt poolt ligi 8000 eurot.

Mees kirjutab: "Tänan fondi ja annatajaid toetuse eest. See otsus tähendab mulle palju. On väga meeldiv tunne, et sa ei ole üksi, vaid on ka teisi, kes toetavad sinu vähivastast võitlust. Lisaks muidugi tõsine leevendus pangakontol. Olen haige olnud väga pikka aega, novembris saab diagnoosist 18 aastat. Mind on kogu aeg ravitud kallihinnaliste ravimitega, mille haigekassa on kõik kinni maksnud. Need ravimid muudavad haiguse krooniliseks haiguseks, kuid kahjuks ei ravi seda välja. Olen suutnud kõik need aastad ka tööl käia, kuna haigus ei ole põhjustanud erilisi vaevusi, tööl olen ka praegu. Paraku on haigus progresseerunud. Tekkinud on uued mutatsioonid, mille tõttu on olnud vajadus siirduda uutele ravimitele. Ravimite kõrvalmõjude tõttu amputeeriti eelmine aasta kaks varvast, see aasta kogunes pleuraõõnde palju vedelikku, mille tõttu tuli ka haiglas olla. Sel kevadel sai selgeks, et aitab ainult luuüdi siirdamine ja tekkinud mutatsiooni pidurdab ainult vajalik uus ravim. Äsja sain teada, et on leitud mulle sobiv doonor. Kui riskantne luuüdi siirdamine õnnestub, on lootus terveks saada."

Loe veel

Kahele mehele, 60-aastasele Muhumaalt ning 66-aastasele Tallinnast, aitab fond hankida ravimi Keytruda. Ühel neist on pirnsopise kasvaja, teisel kartsinoom. Ühe ravisse panustab “Kingitud elu” ligi 17 000 eurot, teise ravisse ligi 10 000 eurot.

Tallinnas elaval 66-aastasel proual aitab fond juba alates suvest soetada soolevähiravimit Lonsurf, panustades selleks järgnevatel kuudel üle 4000 euro.

Naine kirjutab: "Minu perele on see väga suur raha. Me ei saanud hakkama kuidagi ilma abita. Jah-otsus – see tähendab elu, lootust paranemisele. Ma ei tea kõiki teie nimesid, aga olen kindel, et te olete INIMESED suurte tähtedega. Ma ei saa sõnadega väljendada oma tundeid. Te tegite väga suure heateo. Sain kaks kuud ravi ja analüüsid näitasid paranemist. Siiralt ja südamest tahan teid tänada. Maailmas on veel imesid!“

55-aastase Rita Eluri kopsuvähiravi toetab fond ligi 5000 euroga kuus juba alates varakevadest. Ravi toimib ning jätkub fondi toel.

"Fondi töö on hindamatu," ütleb Rita Eluri. "Tegemist on elu ja surma küsimusega, kuid tänu fondile saan elada. Haigus on kontrolli all tänu vähiravifondile, võin rõõmu tunda perekonnaga ühistest tegemistest ja muidugi oma armsa lapselapsega koos viibida. Tänan väga "Kingitud Elu" annetajaid, fondi ja tema vabatahtlikke."

57-aastane Ruth Alas on EBSi professor ning võitleb kartsinoomiga. Teda toetab "Kingitud elu" alates läinud suvest ning ravile kulub järgneval kahel kuul üle 6500 euro.

"Tänan fondi võimaluse eest ravi jätkata. Nüüd on haiguse arengus stabiilsus saavutatud. Viimase kahe kuu jooksul olen saanud olla julgustuseks paljudele, et selline diagnoos ei tähenda veel elu lõppu ega viita väsinud inimesele," räägib Ruth Alas. "Kui tuua näiteks ainult mõned tegevused, siis olen saanud käia klassikokkutulekul ja pidanud loengu Kaunase Tehnikaülikoolis. Olen saanud juhtimisalaseid teadmisi edasi anda nii ajakirja kui raadio vahendusel. Olen ette valmistanud loenguid ja koolitusi eesmärgiga aidata kaasa meie organisatsioonide juhtimise arendamisele selles suunas, et inimesed ei põleks läbi, vaid naudiksid seda, mida nad teevad. Olen väga tänulik, kui saan seda tegevust jätkata."

Vähiravifondi "Kingitud elu" juhataja Toivo Tänavsuu kutsub kõiki Eesti eraisikuid ja ettevõtteid panustama selleks, et inimesed saaksid elada.

"Fond on jätkuvalt väga tugeva surve all, kuid õnneks leidub ka lahkeid annetajaid ning tänu neile oleme suutnud igale abivajajale ka tänavu pakkuda mingigi lahenduse ja lootuse," ütleb Toivo Tänavsuu. "Kutsun kõiki eestimaalasi üles jõukohase püsiannetusega fondi toetama - olgu selleks kasvõi 1 euro kuus. Sest kui iga eestimaalane panustaks fondi ühe euro aastas, täituks meie toetuste eelarve ja jääks ülegi."

Püsiannetuse saab sõlmida fondi kodulehel pangalinkide kaudu või oma internetipangas:

Maksesaaja: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Danske: EE133300332166860001

Nordea: EE591700017003638161

SA Hille Tänavsuu Vähiravifond „Kingitud Elu" (http://www.kingitudelu.ee/) on asutatud 5. veebruaril 2014 Hille ja Toivo Tänavsuu ning Janek Mäggi poolt. Fond hüvitab annetustest kogunevate võimaluste piires nende patsientide raviarveid, kelle ravimeid Eesti Haigekassa ei kompenseeri. Raha tuleb sihtasutusele tehtud annetustest. Fondi nõukokku, mis otsustab kas ja keda toetatakse, kuuluvad onkoloogid dr Peeter Padrik, dr Hele Everaus, dr Kristiina Ojamaa, dr Kadri Putnik, Tartu Ülikooli hematoloogia eriala dotsent dr Edward Laane, ettevõtja ja Belgia aukonsul Eestis Erik Sakkov, näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp ja suhtekorraldaja Janek Mäggi.