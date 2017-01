Vähiravifond “Kingitud elu” kogus jõulukuul annetustena üle 225 000 euro

Vähiravifondi “Kingitud elu” jaoks oli 2016. aasta detsember pööraselt rekordiline - ainuüksi ühe kuu jooksul lisandus fondi üle 225 000 euro, mis on peaaegu sama palju kui terve fondi esimese tegevusaasta (2014) jooksul kokku. Suur annetuste hulk võimaldab fondil toetada mitut inimest, teiste hulgas käivitada 4-aastase neuroblastoomi põdeva poisi ravi maksumusega ligi 200 000 eurot.

Fondi detsembri laekumistes andsid tooni väikesed, tüüpiliselt kuni mõnekümneeurosed annetused, milliseid oli kokku enam kui tuhat. See näitab fondi juhi Toivo Tänavsuu hinnangul, et üheskoos - igaüks endale jõukohase panusega - on Eesti inimesed võimelised liigutama vähihaigete eludes mägesid.

“Oleme lõpmata tänulikud kõikidele annetajatele, kaasamõtlejatele, toetajatele, innustajatele, meie vabatahtlikele. Nii paljude siiraste ja heatahtlike Eesti inimestega pole ma kunagi kokku puutunud kui eelmise aasta lõpus. Koos saame muuta paljude Eesti perede elusid. Kinkida rasket võitlust pidavatele inimestele lootust, elupäevi, tervist, aega. Mitte kedagi jätta viimasest õlekõrrest ilma,” ütleb vähiravifondi “Kingitud elu” juhataja Toivo Tänavsuu.

Jõulukuu jooksul mitmel päeval, peamiselt pühade eel kogusid vähiravifondi vabatahtlikud annetusi Ülemiste, Rocca al Mare, Viru ja Kristiine keskustes, Horteses ja Stockmannis, Pärnu Kaubamajakas ning Tartu Lõunakeskuses. Jõuluostlejad panustasid nendes paikades fondi annetuskastidesse kokku ligi 20 000 eurot.

Suure osa detsembri annetustest panustasid ettevõtted. “Kingitud elu” üleskutsele loobuda jõulunänni kinkimisest oma partneritele ning klientidele reageeris ligi 30 ettevõtet. Neist kümmekond soovisid lisaks annetamisele midagi siiski panna ka oma jõuluvanade kingikottidesse. Neile küpsetasid vähiravifondi vabatahtlikud talgu korras vähem kui ööpäevaga ning 15 vanakooli masinaga kokku üle 3000 vahvli. Vahvlid läksid ettevõttele, kes kinkisid need oma klientidele ning annetasid fondi kokku ligi 40 000 eurot.

Perioodil 30. detsember kuni 1. jaanuar kogusid fondi vabatahtlikud annetusi Eesti Kontserdi Hennessy aastavahetus- ja uusaastakontsertidel Jõhvis, Pärnus, Tartus ja Tallinnas. Kontserdipublik panustas vähihaigete toetuseks kokku ligi 4500 eurot.

Fond lõpetas 2016. aasta president Toomas Hendrik Ilvese annetatud kikilipsude oksjoniga. Kolme lipsu müügist lisandus vähihaigete heaks ligi 1300 eurot.

Detsembris otsustas fond toetada kuue inimese ravi.

Neist kalleim on 4-aastase poisi neuroblastoomi ravi, mis maksab hinnanguliselt 200 000 eurot. Jaanuari alguspäevadeks oli fondi laekunud poisi ravi toetuseks sihtotstarbelisi annetusi 13 600 euro väärtuses ning fond kutsub jätkuvalt üles väikemehe võitlusse panustama (annetada saab makse selgitusega “4-aastane poiss”).

Veel käivitas fond 59-aastase Vladimir Petrovi soolevähiravi. Venekeelse Delfi 29. detsembri üleskutse peale meest toetada (link lisatud teate lõppu) reageerisid väga paljud. Seitsme päevaga laekus Vladimiri heaks sihtotstarbelisi annetusi ligi 12 000 euro ulatuses.

Lisaks sellele pani "Kingitud elu” detsembris õla alla 66-aastase mehe maksevähiravile maksumusega üle 9600 euro.

Samuti jätkus 67-aastase mehe leukeemiaravi ning 75-aastase mehe soolevähiravi toetamine - mõlemad kaks ravi olid juba varem alanud ning andnud häid tulemusi. 67-aastast meest toetab “Kingitud elu” igakuiselt ligi 6000-euroga juba peaaegu poolteist aastat järjest.

Teine, 75-aastane mees ütleb: "Olen tänulik fondile. Suremise eest keegi ei pääse ja sellega on minu vanuses suhteliselt kerge leppida, aga pere jaoks on kingitud päevad, nädalad ja kuud suur asi, mille eest tänu fondile ja annetajatele. Oleme perega õnnelikud saadud ravi eest ja võimaluse eest ravi jätkata.”

Mitut inimest on fond toetanud ka juba 2017. aastal. Neist üks, 60-aastane kilpnäärmevähiga ekskavaatorijuht saab fondi toel ravi juba rohkem kui poolteist aastat. Nagu kõikide teiste fondi kaudu abi saanud inimeste puhul ei pea ka tema ravi Haigekassa piisavalt kulutõhusaks, et seda toetada. Samas ütleb mees: "Elu on igati elamist väärt. Olen tegus töövõimeline inimene. Saan ringi liikuda ja suhelda lähedastega. Lapse ja lapselapsed käivad regulaarselt külas.”

Vähiravifond “Kingitud elu” kutsub kõiki üles 2017. aastal jõukohase püsiannetusega vähihaigete võitlust toetama. Püsiannetajaks on end võimalik vormistada lihtsalt ja mugavalt fondi kodulehel www.kingitudelu.ee asuva pangalingi kaudu.