Vähiravifond "Kingitud elu" kogub veebruaris annetusi Rahvusooperis Estonia

Vähiravifondi „Kingitud elu“ vabatahtlikud koguvad sarnaselt mullusele Estonia ooperimajas annetusi ka tänavu. Veebruarikuus leiab fondi vabatahtlikke kokku 15 etenduse vaheaegadel.

„Vähiravifondiga „Kingitud elu" tegime koostööd ka eelmise aasta veebruaris ja see osutus edukaks - teatrikülastajad annetasid ligi 5000 eurot," ütles teatrijuht Aivar Mäe. „Kutsun üles abivajajaid toetama - iga juurde võidetud elupäev on oluline.“

„Veebruaris on Estonia ooperiteatris 15 väga tähtsat vaheaega, mille vältel on publikul võimalik kinkida annetustega vähihaigele lootust, elupäevi ja tervist. Kutsume kõiki üles seda võimalust kasutama, et abivajajad võiksid elada täiel rinnal värvide- ja meeleoluküllast elu,” rääkis vähiravifond „Kingitud elu“ juhataja Toivo Tänavsuu.

Etendused, mille vaheaegadel annetusi kogutakse, on Bajadeer, Figaro pulm, Balletiõhtu, Savoy ball, Aida, Modigliani – neetud kunstnik, Karlsson katuselt , Silva, Armujook, Prints ja kerjus, Kratt ning Luikede järv.

Möödunud aasta veebruaris kogus vähiravifond „Kingitud elu” annetusi 12 rahvusooper Estonia etenduse vaheaegadel. Siis annetas publik vähihaigete toetuseks kokku ligi 5000 eurot.

Vähiravifond „Kingitud elu“ tähistas möödunud nädalal oma 3. sünnipäeva. Nende aastate sees on fond annetustena kogunud üle 1,6 miljoni euro ning toetanud saja inimese vähiravi.