Vähiravifond abistab haruldase kopsuvähiga võitlevat pereisa! Elu hind: 60 000 eurot aastas

Haruldase kopsuvähiga võitlev Erik Saar peab iga päev sööma kaks 80-eurost tabletti. Aastas kulutab perekond ravimile ligi 10 000 eurot, sinna juurde lisandub fondi "Kingitud elu" panus 50 000 eurot.

Möödunud kevadel kirjutas Eesti Päevaleht tollal 49-aastasest ning nüüdseks 50-aastasest pereisast Erik Saarest. 2015. aasta lõpupäevil avastastati Erikul üliharuldane kartsinosarkoom. Pärast diagnoosi tuli teha kiiremas korras geenitest, mis näitab, millised ravimid ning keemiaravi võimalused selle vähivormiga sobivad. „Tellisime testi kohe samal päeval. Odav see just ei olnud – umbes 2500 eurot,“ kirjutab Eriku abikaasa Margit Saar vähiravifondi „Kingitud elu“ sotsiaalmeediaplatvormi Facebook lehel.

Paar kuud pärast diagnoosi panekut saabusid testi tulemused Belgiast. „Saime teada, et Erikul on äärmiselt haruldane kopsuvähi vorm ja tavaline keemiaravi nii haruldase vormiga ei sobi. Sobib vaid üks haruldane ravim Xalkori, mida haigekassa ei rahasta. Ravimi hind on ligi 5000 eurot ühes kuus!“ nendib Eriku abikaasa.

Kuigi arstid Erikule lootust ei andnud, siis perekond uskus, et kõigest saab võitu. „Algas ravi. Tegin meeletult tööd, et teha selgeks, millega on tegu ja millised on võimalused. Lugesin kõikvõimalikke materjale, muudkui tõlkisin, lugesin ja uurisin. Paljud ingliskeelsed terminid olid väga võõrad. Asi ei tundunud üldse lootusetu,“ räägib abikaasa Margit. Erik muutis kardinaalselt ka oma toitumist, sest perekond usub, et toitumisel on tervise juures väga oluline roll. „Erik sööb eelkõige puhast toitu, valmistan talle eraldi söögid ja menüü,“ lisab ta.

Eriku raviarst Dr Padrik rääkis perekonnale “Kingitud elu” fondist ja soovitas teha taotluse. „Tegime ja meie rõõmuks oli vastus positiivne. Pakkusime, et saame omaosalusena tasuda 800 eurot iga kuu (praegu 500 eurot iga kuu),“ lisab Margit. Aastas kulutab perekond ravimile ligi 10 000 eurot, sinna juurde lisandub fondi „Kingitud elu“ panus 50 000 eurot.

Kuigi riigi jaoks on Eriku haiguse näol tegemist kulutõhusa juhtumiga, siis "Kingitud elu" fond aitab eraraha baasil teisigi n-ö kulutõhusaid.

Perekonna sõnul oleks olukord ilma vähiravifondita masendav, sest haigekassalt abi oodata ei ole. „See on nii ebaõiglane: saad haiguse, milles sa ju tegelikult mitte kuidagi ise süüdi ei ole ja sa lihtsalt ei saa abi!“ on Margit nördinud.

„Xalkori on andnud Erikule elu. Proovid on korras. Näidud väga head. Vähki näha ei ole, kompuuter seda ei näita. Praegu tunneb Erik end paremini kui iial varem. Ta jookseb peaaegu igal hommikul 7-10 kilomeetrit, sõidab jalgrattaga – enamasti 50-70 kilomeetrit. Ta käib tööl, on lastele suurepärane isa, minule maailma parim abikaasa. Meil läheb hästi. Mis saab tulevikus või kauaks meile elu antud on, seda me ei tea. Elame hetkes,“ sõnab Eriku abikaasa.