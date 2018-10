Vähemusvalitsust juhtiv Jüri Ratas: muretsemiseks pole aega ega põhjust

"Kui valitsusel on alles töövõime, usaldus, kui on alles kindlus, et igal algaval päeval mõeldakse, mida teha, et Eesti teha Eesti inimestele paremaks, kindlamaks, stabiilsemaks ja valitsus töötab, siis on see suurepärane. Tänases valitsuses on need omadused olemas," ütles Ratas.

"Jätkame sellel kursil, et viia Eesti elu edasi, anda inimestele suuremat kindlustunnet. See on valitsusel täna alles. Kui seda pole enam alles, siis ei tasu valitsusel enam koos käia," lisas Ratas.

Rääkides häältest riigikogus, oli Ratas jätkuvalt veendunud, et tänasel valitsusel on rohkem toetajaid kui koalitsiooni matemaatika seda annab. Samuti uskus ta, et ka tänaste opositsioonipoliitikute seas on sellel valitsusel toetajaid. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles täna, et valitsus saab olulistel hääletustel arvestada ka mõne fraktsioonidesse mittekuuluva saadiku häälega.

"Peaministri amet on see, et pead suutma pakkuda välja lahendusi ja viima elu edasi. Muretsemiseks pole aega ega põhjust," ütles Ratas.