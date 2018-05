Väga ohtlik: Jürgen Ligi sattus jalgrattal sõites jõhkardist bussijuhi ohvriks, kes ta teelt välja surus

Poliitik Jürgen Ligi krijeldab oma ohtlikke läbielamisi sotsiaalmeediapostituses. Delfi avaldab postituse täismahus.

Kui tõenäoline on, et jalgrattur nimetab tema kalal sigatsenud bussi registreerimisnumbri ja selline buss eksisteeribki, ent asub hoopis sama linna teises otsas? Mulle nii väidetakse.

Must sõitis buss Tallinnas Paldiski mnt mööda poolriivamisi ilmselgelt meelega. Proovige sättida end rattaga tihedalt bussi kõrvale ja mõelge, kui ohtlik ja häiriv on, kui ta täiskiirusel liigub. Mõtlen maanteeratast, millega iga tõuge, kivi ja teeauk on kukkumise võimalus ja kus jalad on pedaalide küljes kinni.

Pärast peatust tegi ta täpselt sama uuesti ja kui järgmises peatuses käeviipega (loe: käeviipega) märku andsin, et see on ohtlik ja inetu, lasi ta signaali, keeras juba põiki ette, peatus ja sundis mu teelt välja.

Kirjutasin Tallinna Autobussikoondisse esimest korda, kuigi see pole selle marsruudi esimene vägivald kahekümne aasta kohta. Sealt kahetseti mu läbielatut viisakalt, kirjeldati liiklusprobleeme Haabersti viadukti ehitamisel ja tõdeti, et see pidi olema mingi teine vedaja, see buss sõitnud neil sel ajal hoopis Männikul. Aga sealt ei näinud ma Männikule, mingeid liiklusprobleeme Paldiski maanteel polnud ja see oli selgelt linnaliin, sama bussimargi ja peatamisega iga posti juures.