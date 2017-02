"Vaesuspiiril elu" - Ilves liikus presidendina luksushotellist luksushotelli

Enne Eesti presidendiks saamist kurtis Toomas Hendrik Ilves Ameerika diplomaatidele, et ta ei tahaks kolmandat korda ohverdada oma mugavat elu, et Eesti riiki teenides "vaesuspiiril elu" elada. Ilvese krediitkaardi andmed näitavad, et seekord läks tal paremini ning Eesti maksumaksja ei sundinud teda viletsuses elama, vaid Ilves sai liikuda ühest luksushotellist teise ja einestada parimates restoranides.