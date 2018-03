Vaene ERM: Riigi kinnisvara AS saadab 80 000 eurose aastapäeva-arve muuseumile tasumiseks

RKAS teatas täna, et ei tasu ERM-is presidendi vastuvõtu eel tehtud kallite tööde eest ise, vaid saadab selle kultuuriasutusele.

Eesti Päevaleht kirjutas, et RKAS tegi vabariigi 100. aastapäeva puhul Eesti rahva muuseumi (ERM) fuajees rohkem kui 80 tuhande euro eest erinevaid töid, mille arvest pole seni veel suure peo kontekstis räägitud.

Lisades selle arve seni teada olnud peo korraldamise kuludele, tõstis see ERM-is toimunud vastuvõtu maksumuse ligi poole miljoni euroni.

Kuigi RKAS-ilt uuriti eile konkreetselt, kes selle arve nendele teadaolevalt tasub, suutsid nad vastates viidata ebamäärasele „remondifondile“ ja jätta mulje, et märkimisväärse kulu kannab rikas riigi kinnisvarahaldaja.

Kuid see ei jäänud kauaks nii. Täna hommikul ärkasid RKAS-i esindajad lehes ilmunud loo peale ja kiirustasid täpsustama, et 82 000 eurone arve antakse siiski tasumiseks üle kultuuriasutusena mitte just raha sees suplevale ERM-ile endale.

„RKAS ja ERMi suhted hoone haldamisel ja tehtavate lisatööde osas on lepingulised ning ERMi hoone haldamisega seotud kulud nagu ka tellitud ehitustööde eest tasub tellija ehk ERM. Nii on ka ERMi hoones veebruaris tehtud tööde tellija ja nende eest maksja ERM ning selles kontekstis on RKAS töövõtja, kes tellija poolt planeeritud rahadega ära tegi,“ teatas nüüd RKAS-i kommunikatsioonijuht Urmas Glase.

Pole täpselt teada, kas ERM oskas peale presidendi vastuvõttu sellist suurt arvet üldse oodata.

Nimelt pärisid Eesti Päevaleht ja Delfi vahetult vastuvõtu järel ka muuseumilt, millised lisakulud neil seoses pidustustega tekkisid. Asutuse avalike suhete juht Kaarel Tarandi toonasest vastusest ei saanud kuidagi välja lugeda, et nad ootaksid 82 000 euro võrra oma kukru kergendamist.

„ERMi mingeid otseseid kulusid ei tekkinud, välja arvatud personalikulud, sest ca 100 muuseumi inimest oli selle vastuvõtu ajal tööl. Aga need töötunnid kompenseeritakse tööaja graafikute ja üldarvestuse raames ja on seega muuseumi igapäevaelu osa, mitte lisakulu,“ rääkis Tarand toona lahkelt ajakirjanikele.

„Muud muuseumi kulud on kõik arvestatud sündmuseks ruumide rentimise hinna sisse ja nagu Tartu linn on ka avaldanud, maksab vastavalt kokkuleppele presidendi kantseleiga selle 15 tuhande eurose rendiarve muuseumile Tartu linn. Kõigi muude juubelivastuvõtuga seotud kulude osas saab avalikkusele aru anda presidendi kantselei,“ märkis Tarand veel.