Vabatahtlikud saavad päästeametilt 23 päästeautot

Päästeamet annab vabatahtlikele päästekomandodele kokku 23 operatiivteenistuses olnud päästeautot.

Päästeametil on partneriks ligi 120 vabatahtlikku päästekomandot, kelle autopark vajab kaasajastamist. Eelmisel aastal soetas Päästeamet Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastusel 46 põhiautot, 26 paakautot, 14 paakkonteinerit, kaheksa konteinerautot ja kolm maastikusõidukit. Sellest tulenevalt vabaneb kutselises päästeteenistuses arvestatav hulk kasutusaja ületanud päästeautosid.

„Võõrandatav tehnika on kaasaegsem ning aitab vabatahtlikel komandodel pakkuda oma kogukonnas tõhusamat päästeteenust ning paremini panustada ennetustegevustesse,“ sõnab Päästeameti nõunik Mart Haljaste. Hetkel on vabatahtlike kasutuses olevate autode keskmine vanus 35 aastat. Võõrandatavate põhiautode keskmine vanus on 19,5 aastat. Kokku saavad vabatahtlikud päästjad enda käsitusse 23 pääste põhiautot.

Autod võõrandatakse konkursi korras, kuhu said esitada põhjendatud taotlusi kõik vabatahtlikud päästekomandod, kellel on päästetööalane koostööleping päästeametiga. Viie aasta jooksul on päästeamet võõrandanud vabatahtlikele komandodele 150 tehnikaühikut, mille hulka kuulub nii tulekustutusautosid, paakautosid, haagiseid kui ka muud.