Vabatahtlikud asuvad annetajate toel kaitseväärtusega metsa kokku ostma

Vabatahtlike loodussõprade seltskond asutas märtsis sihtasutuse, mille eesmärgiks on kaasata kuni 100 000 inimest, et osta nende annetuste toel kokku väärtuslikke metsamaid, mida võtta aegade lõpuni looduskaitse alla, kuhu istutada puid ja paigaldada pesakaste.

SA Koosloodus asutati märtsis. Vaevalt kuu aega vana ettevõtmise taga on grupp loodussõpru, kes soovib looduskaitse väärtusega metsi majandamisest säästa, ostes selleks annetuste toel kokku väärtuslikke metsatükke, paludes need riigil vabatahtlikult looduskaitse alla võtta, istutades metsadesse juurde noori puid ning paigaldades noortesse metsadesse, kus vajalikud pesitsustingimused puuduvad, pesakaste, kirjutab ERR.ee.

Üks asutajaid, Jüri Kaljundi ütleb, et sihtasutuse laiemaks eesmärgiks on loodussäästliku mõtlemise viimine laiematesse massidesse, eeskujuks "Teeme ära!" liikumine, et harida ja kaasata tavalisi inimesi looduse heaks ise midagi ära tegema.

Konkreetsemaks eesmärgiks on kaasata kümne aastaga 100 000 inimest Kooslooduse tegevusse.

See ei tähenda üksnes rahalist panustamist, aga ka sihtasutuse kommunikatsiooni kaasamist, et inimesed hakkaksid üha keskkonnasõbralikumalt mõtlema.