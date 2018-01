Vabariigi sünnipäevapeo kunstilise programmi loob NO99

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva vastuvõtt toimub 24. veebruaril Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Juubelivastuvõtu kunstilise lahenduse loob teater NO99.

„Kui me vaatame Eesti viimase paari aastakümne kultuurimaastikku, siis kindlasti on NO99 jalajälg üks suuremaid ning nende kunstilist taset on tunnustatud ka rahvusvaheliselt,“ selgitas presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo valiku tagamaid.

Kui traditsiooniliselt on vabariigi aastapäeva vastuvõtud toimunud kontserdimajades, siis tänavu korraldatakse see Tartus Raadil Eesti Rahva Muuseumi hoones. „See on sümboolne kooslus – ühelt poolt muuseum, kus on kokku võetud ja välja pandud kogu meie rahva ja riigi saamise lugu ja teisalt vabariigi sajas sünnipäev. Juba see asukoht ise loob paljuski seda õhustikku, mis vastuvõtul olema saab,“ ütles Riisalo, kelle sõnul soovivad korraldajad võimalikult palju ära kasutada neid võimalusi, mis ERMis juba olemas on. „Samas traditsioonilist istekohtadega kontserdisaali seal ei ole ning eks see esitab loomemeeskonnale täiendavaid väljakutseid, aga NO99-l on väga hea suurte produktsioonide loomise kogemus. Traditsioonidel selle sündmuse juures oluline roll, nii et kõik harjumuspärased selle õhtu osad – riigipea kõne, kunstiline programm, külaliste kätlemine, pidu – on omal kohal ka sel korral,“ rääkis Riisalo.

Loe veel

„Loomulikult on see meie teatrile suur au,“ ütles NO99 kunstiline juht Ene-Liis Semper. „Kuna ERM-is puudub tavapärane teatrilava, seab see meile täiesti uued väljakutsed, millele saab vastata ainult uute vahenditega. Teater NO99 on algusest peale aktiivselt mõtestanud Eestit ja elu Eestis, Eesti ajalugu − Eesti on meile südamelähedane. Seekordne muusikaline rännak viib nii ERMi kutsutud külalised kui ka kõik telerite ette kogunenud sünnipäevalised erinevate piltide kaudu läbi meie ilusa maa. Oma kodu sajas sünnipäev on kahtlemata väärikas ja ühtlasi vastutusrikas hetk."

Õhtu lavastamisse on kaasatud kogu Teater NO99 trupp. Riigipea kõnest, kunstilisest programmist ja sellele järgnevast vastuvõtust koos külaliste kätlemisega teeb ülekande ERR.