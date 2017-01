Vabariigi aastapäeva kontserdi lavastab tänavu Jaak Prints. Kontsert, vastuvõtt ja kätlemistseremoonia toimuvad traditsiooniliselt Estonias ja kutsutud on 500 külalist koos kaaslastega.

Vastuvõtu kunstilise tiimi moodustavad lavastaja Jaak Prints, muusikaline juht Erki Pärnoja ja kunstnik Jaagup Roomet.

Presidendi pressinõunik Taavi Linnamäe ei tahtnud kontserdiga seotud sisulistest muudatustest täpselt rääkida ega sellega üllatust rikkuda. "Need asjad, mis on inimestele kallid, toimuvad ikka, lihtsalt mõned muudetud kujul," andis ta aimu ümberkorralduste ulatusest.

"Vabariigi aastapäeva vastuvõtt on väga tugevate traditsioonidega üritus. Sel aastal on plaanis ka mõned uuendused, kuid nendest ei tahaks rääkida enne, kui päev käes on. Kõik see, mida inimesed on harjunud nägema ja mida oodatakse, toimub ka sel päeval," lubas Linnamäe.

"See on kõigi Eestimaa inimeste pidupäev. Nii kodumaal kui eemal. Ja loodetavasti leiavad kõik sel päeval just selle koha, sündmuse, tegevuse, millega kodumaad südames kanda. On see siis lipuheiskamine Toompeal või koduhoovis, pereringis pidusöökide tegemine või paraadi vaatamine, rabamatkal käimine või kontserdi vaatamine telekast," lisas ta.

Presidendi kantselei on välja saatnud pisut üle 500 kutse ja külalised on oodatud koos kaaslasega, nagu alati. See tähendab, et vastuvõtule on oodata umbes 1000 külalist. Mullu oli kutsutuid 700 ringis. "Nii et sel aastal on arv pisut väiksem, eeskätt arvestades inimeste enda mugavust ja Estonia ruumide mahutavust," ütles Taavi Linnamäe.

Viimastel aastatel puhuti ka teistes linnades peetud Kaitseväe vabariigi aastapäeva paraad toimub tänavu samuti Tallinnas, Vabaduse väljakul, ütles leitnant Aivo Vahemets kaitseväe pressijaoskonnast.