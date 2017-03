Vabaerakonnast välja visatud Krištafovitš: juhatus käitus nagu märtsiküüditajad, kes koostasid öösel pimedas ruumis nimekirja, keda Siberisse saata

Eile õhtul Vabaerakonnast välja visatud Jevgeni Krištafovitši sõnul arvati ta parteist välja, kuna ta oleks ohustanud erakonna esimeheks kandideeriva Artur Talviku positsiooni.

"Mõni minut enne südaööd helistas BNSi valvetoimetaja ja küsis, kas ma ikka tean, et mind just arvati Vabaerakonnast välja. Ausalt öeldes ei teadnud, ma magasin," kirjutas Krištafovitš täna öösel Facebookis.

” Artur Talvik on nagu Lukašenka, kes oskab tegutseda ainult üksinda laval ilma opositsioonita. Jevgeni Krištafovitš

"Opositsiooniline esimehekandidaat on muidugi number üks selles nimekirjas. Valimisteni on jäänud täpselt kuu aega ja nemad teavad, et minu toetus on erakonnas piisavalt suur et ohustada nn ainukese tõsiseltvõetava kandidaadi Artur Talviku positsiooni. Vabad valimised Talviku taskuerakonnas muidugi lubatud ei ole. Ta on nagu Lukašenka, kes oskab tegutseda ainult üksinda laval ilma opositsioonita, kes, raisk, esitab ebamugavaid küsimusi katuseraha jagamise, piirkondade vaigistamise, teisitimõtlejate mahasurumise jm sigaduste kohta," leidis Krištafovitš.

"Ma siiralt vabandan kõigi Vabaerakonna valijate ees, et me lubasime ühele nukunäitlejale teha meie erakonnast orwelliku totalitaarset parteid. Mul on uskumatult häbi selle eest," sõnas ta.

Vabaerakonna juhatus otsustas Krištafovitši erakonnast välja arvata 23. märtsi koosolekul.

Erakonna pressiteates märgitakse, et partei heitis Krištafovitši oma ridadest, kuna ta olevat pidevalt laimanud erakonda, esitanud erakonna liikmete kohta valeväiteid ja rikkunud põhikirja.

Erakonna tegevjuhi Märt Meesaku vahendatud teates märgitakse, et paljud Vabaerakonna liikmed on pöördunud juhatuse poole murega, et jättes Krištafovitš erakonda, nõustutakse liikme põhikirjalise kohustuse rikkumisega ja kiidetakse heaks tema käitumine.

Krištafovitš on arvatud liikmeskonnast välja vastavalt erakonna põhikirja punktile mis sätestab, et juhatus võib erakonna liikme välja arvata juhul, kui ta on pannud toime vääritu teo või tegutseb vastuolus Vabaerakonna põhikirjale. "Krištafovitš on valeväiteid levitades ning erakonda laimates pannud toime korduvalt väärituid tegusid," kinnitatakse erakonna pressiteates.

"Vabaerakonna põhikirja järgi on liikmel kohustus aidata kaasa Vabaerakonna arengule. Eelpool kirjeldatud käitumisega on kahjustanud Krištafovitš erakonna mainet. Seega ei ole aidanud kaasa Vabaerakonna arengule ning on tegutsenud vastuolus antud põhikirja punktiga," põhjendatakse pressiteates erakonna juhatuse otsust.

Kriitiline Krištafovitš

Krištafovitš kritiseeris detsembris teravalt erakonna käitumist katuserahade jagamisel. Ta meenutas sotsiaalmeedias, et veel aasta tagasi oli Vabaerakond seisukohal, et katuseraha jagamine on poliitilise korruptsiooni ja altkäemaksu üks vormidest, selles mõttes ei ole võrreldes 2015. aastaga üldse midagi muutunud.

Samuti kritiseeris Krištafovitš õiguskomisjoni liikme Külliki Kübarsepa sõnavõttu riigi õigusabi seaduse muutuse kohta, mis võimaldaks esitada riigi õigusabi taotlust ka vene keeles. Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Artur Talvik arvas, et viimane piir on ületatud ja Krištafovitš tuleks erakonnast välja arvata.