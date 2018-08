Vabaerakonnas käärib: osa juhatuse liikmeid soovib Andres Herkeli tagasiastumist ja juhtimise andmist Kaul Nurmele

Olgu siis kõigile teadmiseks, et tegime Jaanus Ojanguga selleks, et rahustada pingeid erakonnas ja taastada koostööõhkkond erakonna esimehele ettepaneku tagasi astuda ja kuni erakorralise üldkoosolekuni anda erakonna juhtimine üle Vabaerakonna aseesimehele Kaul Nurmele, kellele toetub suur osa meie programmilistest põhimõtetest, kellel on suur juhtimiskogemus ja selge tahe muuta olukorda poliitilises võitluses, mida eelseisvad valimised kindlasti on. Meid toetasid ka Monika Haukanõmm ja Vahur Kollom ja vajab märkimist, et Kaul Nurm on ka valmis seda vastutust võtma.

Ettepanek ei leidnud isegi mitte kaalumist.

Mina ei leia, et juhatus on koostöö- ja teovõimetu. See, et me oleme teatud küsimustes eri meelt ongi loomulik. Ei päde aga enam sellised perekondlikud võtted asjade klaarimiseks, et istume ümber laua ja siis räägime ja räägime ja lahkume sõpradena ehk vana vene multika sõnadega: „Davaite žit družno!“

Jaanus Ojangu astus eile juhatuse liikme kohalt tagasi, mind hoiab seda tegemast asjaolu, et olin nõus asuma tegevusse esinduskogu eestseisuses. Kui ma lahkun juhatusest, siis pean ka esinduskogust lahkuma. Kuna esinduskogu on kogu tema eksisteerimise ajal kuulutatud mõttetuks laadaks, ehkki just seal on kinnitatud erakonna poliitilised otsused ja sõnumid ja see on koht, kus me just nimelt saame kõik sõna, et arutada erakonnale olulisi teemasid. Aga kui meie ettepanek rahu saavutada erakonnas tõesti on nii vastuvõetamatu, siis kindlasti võtan ka mina juhatuse liikmena vastutuse ja taandan end juhatusest.