Vabaerakonna uus esimees Kaul Nurm on läbi ja lõhki põllumees, kuid talu tal kunagi olnud ei ole

Teine armastus on ühine Andrus Ansipi ja Jürgen Ligiga. Nurm jumaldab suusatamist. Veebruaris käis ta koos vennaga Kanadas Worldloppeti sarjas suusatamas. „51 km ajaks sain 3 tundi ja 59 minutit,” kirjutas Nurm oma Facebooki. „Worldloppeti meistriks saamiseks tuleb sõita veel üks maraton.”

Kaul Nurm ettevõtja ja omanikuna

Kaul Nurm on MTÜ Eesti Peretalude liidu juhatuse liige. Lisaks on ta ühe Tallinna korteriühistu juhatuses, kuid verivärske on tema ettevõte – Masmeko OÜ. See on tal kahasse Marike Kooviga. Tegevusalaks on märgitud saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus. Kuna ettevõte on loodud 2018. aasta 2. jaanuaril, siis ei ole veel mingit märki nende tegevusest ja tulemustest.

Töötajate arv juunikuu seisuga on firmal üks. Teada on ka see, et ettevõte on 2018. aasta teises kvartalis maksnud 160,26 eurot riiklikke makse ja 196,85 eurot tööjõumakse.

Nurm oli kuni aastani 2015 AS Vireen nõukogu liige. Tuletagem meelde, et just 2015. aastal sattus Vireen avalikkuse tähelepanu alla seoses mobiilse põletiga. Oli sigade Aafrika katku kõrgaeg. Pinged olid laes ja Vireenile esitati toona tõsiseid süüdistusi. Küll selle kohta, et nad võisid ise kanda katku edasi kui ka selle kohta, et nad on esitanud mobiilse põleti eest maaeluministeeriumile veidraid arveid.

Maaeluminister nõudis Vireeni juhi tagasikutsumist, kuid nõukogu otsustas jääda juhatuse esimehe selja taha. Minister saatis aga laiali nõukogu, teiste seas oli ka Kaul Nurm.

Kaul Nurme nimel on neli kinnustut, millest üks on Tartu linnas asuv transpordimaa. Tartus asub mehel ka 47-ruutmeetrine korter. Harjumaal Kose vallas, Krei külas on mehel elamumaa, mil pindala 1071 ruutmeetrit.Nurmel on korter ka Tallinnas, Pirita linnaosas. Selle pindala on 97,5 ruutmeetrit. Mainimist on väärt see, et ühelgi tema kinnisvaraobjektil ei ole peal hüpoteeki.