Vabaerakonna uueks tegevjuhiks sai Alar Mutli

Vabaerakonna juhatus kinnitas esimehe Andres Herkeli ettepanekul erakonna uueks tegevjuhiks Alar Mutli. Just sisemise terviklikkuse taastamine on tegevjuhi esmane ülesanne, toob Mutli välja.

„Kui me soovime ka edaspidi Eesti poliitilist maastikku mitmekesistada ja olla Riigikogu erakondade nimekirjas, tuleb meil kiiresti üles leida see sisemine ühtsus, mis oli Vabaerakonnal mõned aastad tagasi,“ ütles tegevjuhiks nimetatud Alar Mutli. Ta toob välja, et fraktsioon, juhatus ning piirkonnad on süsteemi olulised osad, mis moodustavad terviku. „Kui üks kolmest mõraneb, lakkab töötamast kogu süsteem,“ peab Mutli sisemise ühtsuse ja juhtimisstruktuuri korrektsust oluliseks.

“Mind on Alari puhul alati imponeerinud tema konkreetus ja saavutuslikkus, mis on tema töödes, tegemistes ja ka kõikides valmistulemustes vastu vaadanud. Valmistulemus Raplamaal näitas, et Alar tegi selles piirkonnas head tööd. Minul on temasse väga suur usk,” ütles erakonna esimees Andres Herkel.

Alar Mutil on olnud Vabaerakonna liige selle loomisest saadik. Ta on lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomia eriala ning olnud aastaid edukas teraviljakasvataja. Ta on olnud Rapla vallavanem ja kauaaegne vallavolikogu liige. 2015. aastal sai Alar Mutli Riigikogu valimistel kandideerides 995 valija toetuse.