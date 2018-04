Vabaerakonna tegevjuht Märt Meesak: erakond valmistub jõuliselt riigikogu valimisteks

Vabaerakonna tegevjuht Märt Meesak ütles erakonna aprillikuist kolmeprotsendilist reitingut kommenteerides, et erakond valmistub jõuliselt riigikogu valimisteks.

Meesak rõhutas, et Vabaerakond eelistab keeldude ja käskude ühiskonna asemel lihtsat riiki ja inimestelt kokku kogutud maksuraha efektiivsemat kasutamist.

"Eesti inimesed peavad saama ise rohkem otsustada. Vabaerakonna jaoks on oluline, et riik oleks abistaja, nõustaja ja looks võimalusi ning eeldusi: ulataksime kala asemel õnge," sõnas Meesak. "Vabaerakond juhib igal juhul kevadistel riigikogu valimistel inimeste tähelepanu sellele, et jälle ei mindaks harjumuspärase vastandumisega kaasa," rõhutas ta.