Vabaerakonna tegevjuht IRL-i peasekretärile: vastutage, natuke rase olla ei saa

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) peasekretär süüdistas Delfis Vabaerakonna vastvalitud esimeest võimu pähe hakkamises. Vabaerakonna tegevjuhi Märt Meesaku sõnul närvitseb IRL-i peasekretär selle pärast, et Vabaerakond muutub aina jõulisemaks alternatiiviks praeguse valitsuse vastutustundetule poliitikale.

„IRL-i peasekretär Kert Karus süüdistas Vabaerakonna vastvalitud esimeest võimu pähe hakkamises, sest Artur Talvik kritiseeris valitsuserakondade dogmaatilist mõtteviisi ja nimetas neid võimuerakondadeks. IRL-i poolt on ikka silmakirjalikkuse tipp võimupartei vastutust hüsteeriliselt maha raputada. Nagu IRL ei oleks soodustanud käskude ja keeldude ühiskonda, nagu IRL ei pooldaks poliitilise konkurentsi kägistamist valimisliitude tõrjumisega ja üldse ei oleks seotud valitsuse skandaalsete otsustega tuleviku arvelt. Natuke rase olla ei ole siiski võimalik,“ ütles Meesak.

Tema sõnul eristub Vabaerakond väga selgelt IRList avatud juhtimise ja liikmete kaasatusega, mida kinnitab kõrge valimisaktiivsus sisevalimistel ja liikmemaksu maksmine. Samuti kohaliku elu mitte sundparteistamise ja nulltolerantsiga korruptsiooni suhtes.

„Vabaerakond on maailmavaateliselt selgelt erineval seisukohal valitsuse poolt heaks kiidetud maksu- ja aktsiisitõusude, miinuses riigieelarve ehk läbimõtlematult tuleviku arvelt elamise ja käskude ning keeldude ühiskonna osas,“ märkis Meesak.

„Karust häirinud maailmavaade erineb IRLi omast sootuks, kuna Vabaerakond soovib, et ühiskonna liikmed saaks ise enda elu üle otsustada. Me soovime luua hea keskkonna ettevõtlikele inimestele. Mitte nii, et IRLi poliitikud ja peasekretär tulevad näpuga näitama, kuidas elama peab,“ lisas Vabaerakonna tegevjuht.