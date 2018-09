Vabaerakonna siseopositsioon soovib partei esimeheks Kaul Nurme: vähene tuntus pole probleem, ta aitab erakonnas rahu majja saada

Elo Lutsepp hingas pikalt välja enne tüli kirjeldamist ning lausus sellele veel täpsustavalt saateks: "Võtab ohkama." Konflikt ei hakanud ta sõnul mitte juhatuse liikmete väljaastumisega, vaid palju varem ning on selgelt senise erakonnajuhi vastutus.

"Ei näe suurt plaani," kirjeldas Lutsepp Herkeli tegemata tööd kahaneva toetusega pool aastat enne valimisi. Ta tõi välja murekohana erakonna sisedemokraatia pahupoole: Herkelit toetava seltskonna häälte ülekaal juhatuses vaigistab siseopositsiooni. "Me ei suuda sellega leppida, et enamus hääletab meid juhatuses välja, kuigi probleem ju jääb," ütles Lutsepp.

Ta sõnul ei ole nuditud erakonna juhatus töövõimeline, kuna praegu puuduvad sealt nõutud 10 liiget. "Ainult üks asendusliige on tulnud minu teada seni asemele," ütles Lutsepp. "Vähendatud koosseis ei ole pädev otsuseid vastu võtma."

Herkel nendib lõhenemist

Erakonna esimees Andres Herkel aga kinnitas juhatuse töövõimet: "juhatusel on asendusliikmed," ning pareeris etteheiteid Vabaerakonna sisedemokraatiale. "Vähemus on alati ära kuulatud. Mõneti on see ka meile saatuslikuks saanud," tõdes ta oktaavi võrra tavapärasest monotoonsusest nukramalt.

Herkel teatas, et neljapäeval koguneb erakonna juhatus usaldushääletseks. "Juhatuses on toetus olemas. Juhatuses on esimehel toetus olnud kogu aeg," ütles ta enda kohta, ent lisas kohe, et on valmis erakonna esimehena tagasi astuma, kui teda tagasi ei valita. "Mingis ulatuses lõhenemine toimub. Alternatiivne, mis aga meid kokku liimiks, ei ole," tõdes ta erakonnas toimuva kohta.