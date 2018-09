Vabaerakonna siseopositsioon sai erakorralise üldkoosoleku korraldamiseks hääled kokku

"Täna sai 67 häält teele saadetud ja neid koguneb järjest juurde," ütles erakonna Pärnumaa piirkonna juht Heli Künnapas Delfile. Nõutav 10 protsenti oleks olnud 61 allkirja.

"Juhatusele sai see avaldus täna edasi saadetud, neljapäeval on neil koosolek ja ma loodan, et seal siis see kuupäev kokku ka lepitakse," sõnas Künnapas. Tema sõnul võiks erakorraline üldkoosolek toimuda septembri lõpus või oktoobri alguses.

Keda Vabaerakonna siseopositsioon erakonna esimehena näeks, seda Künnapas ei öelnud. "Meil on läbirääkimised käimas ja käinud, inimene on olemas, aga ma praegu ühtegi nime välja ei käi," ütles ta.

Nimesid saab Künnapase sõnul välja käia siis, kui kandideerimise aeg pihta hakkab ja avaldused esitatud. Seni on ühe võimaliku variandina käinud läbi erakonna aseesimehe Kaul Nurme nimi.