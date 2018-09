Vabaerakonna siseinfo lekib! Kahtlustatakse ennast varjunime taha ära peitnud partei kõnemeest

Erakonnakaaslased aga peavad Rulli tõenäoliseks lekitajaks. Üks vabaerakondlane meenutas, kuidas Rull tuli pärast plakatite ülespanekut fraktsiooni koosolekule "ning kelkis veel, et tegi pilti." Teine erakonnakaaslane, hiljuti juhatusest - nii et laastud järel - lahkunud Vahur Kollom, tõdes: "Keegi lekitab tahtlikult just esimehe ja tema toetajate infot." Ta sõnul jõudis info meediasse mõni tund pärast kirjavahetust erakonnaga. Andres Herkel kommenteeris, et tema pole P. Leoskist kunagi kuulnud ega tea, kes see olla võiks.

Spekuleeritakse, et Rull saadab kirja edasi oma alter ego'le p.leosk22 ning saadab selle sealt edasi meediale, et endast mitte jälge jätta. Mai alguses lõi Vabaerakonnas lõkkele tüli Talviku ja Herkeli leeri vahel - esimest kutsuti diktaatorlikuks, teise seltskonda jällegi süüdistati salasepitsustes. Tollal süüdistasid Talviku poolehoidjad Ivo Rulli erakonna liikmete üksteise vastu ülesässitamises. Praegugi peetakse suhtekorraldusmeest selgelt Herkeli toetajaks.