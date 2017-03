Vabaerakonna Saaremaa piirkonna juhiks valiti mahelamba- ja kitsekasvatusega tegelev Jaanika Jõgi

29. märtsi Vabaerakonna Saaremaa piirkonna üldkoosolekul valiti piirkonna esimeheks Jaanika Jõgi ja juhatuse liikmeteks Enn Meri ja Mikko Nõukas.

"Saaremaa areng peab olema üksmeelne ja ühtlane, vähendades erinevusi linna ja maa vahel. Saaremaa arenguks on vaja vähendada piiranguid Natura aladele, arendada öko- ja mereturismi, soosida igati ettevõtlust ja luua seeläbi töökohti," selgitas Saaremaa piirkonna uus esimees Jaanika Jõgi.

Vabaerakonna liikmed on otsustanud toetada Saaremaa valla volikogu valimistel valimisliitu "Saarlane" nii kandidaatide kui ka eestkostjatena.

Jaanika Jõgi on Saaremaa ettevõtja, kes tegeleb muuhulgas mahelamba-ja kitsekasvatusega ning kodumajutusega, on esimene kuppelkonstruktsioonide maaletooja Eestisse ja "Saaremaa Päike ja Suvi" brändi koordinaator Saaremaal. Jaanika Jõgi on nelja tütre ema, noorim neist 13 ja vanim 30-aastane.