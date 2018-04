Vabaerakonna peasekretär peavoolu valijale: kaks kartellierakonda nuputavad uusi võtteid, kuidas teie ajusid pesta

Ajakirjanik Vahur Koorits arvab, et peavoolu valijate seas tekitavad kolm erakonda kõige suuremat hirmu ja õudust, kurvastab Vabaerakonna peasekretär Märt Meesak. Koorits nimetab nende seas ka Vabaerakonna nime. Vahur, ole hea, ära anna kaheparteisüsteemi süvenemisele Eestis liigselt hoogu juurde, palub ta.

Eesti peavoolu valija on jälle ära lollitatud. Praegune valitsus on ise süüdi oma madalas reitingus. Kiirustades ja läbimõtlemata langetatud otsused on saanud valitsuserakondadele saatuslikuks. Kuigi valitsusi on juhtinud Reformi- või Keskerakond, on valijate toetus hakanud kivina langema just valitsusliidu väiksematel liikmetel. Seekord siis sotsidel ja IRL-il.

Kahe suurerakonna kontorites nuputatakse juba teab mitmendat korda, kuidas üksteisele piisavalt reljeefselt vastanduda ja üksteise valijaid hirmutada. Kaks kartellierakonda nuputavad juba ammugi uusi võtteid, kuidas selle nn peavoolu valija ajusid pesta. Valijad unustavad „tsentrifuugi“ kõrghetkel ehk kampaania viimastel päevadel sootuks, et Kaja Kallas ja Yana Toom on samas fraktsioonis europarlamendis. Sisuliselt näitlevad nad sama tragöödia erinevates vaatustes. Peale selle on mõlema erakonna juhitavate Tallinna ja Tartu linnavalitsustes alatasa püsikundedeks kaitse- ja keskkriminaalpolitseinikud.