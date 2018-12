Vabaerakonna mainet rikuvad kuulujutud eutanaasia, kanepi ja asendusemaduse legaliseerimise soovist

Eelmisel nädalal lahkus Vabaerakonnast Viimsi vallavolikogu liige Ants Erm. Oma lahkumise põhjusena viitas Erm sellele, et tema maailmavaate ja veendumustega ei klapi kuidagi eutanaasia, surrogaatemaduse ja kanepi propageerimine.

Nurm selgitas, et ühe korra ajurünnaku käigus arutati tõesti kõikvõimalikke ideesid, millel oleks võinud olla kandepinda, aga programmis neid punkte pole. Kindlasti pole eutanaasia, kanepitarvitamise ja asendusemaduse legaliseerimise Vabaerakonna seisukoht.

Nurm nentis, et tõesti oli ka üks vahejuhtum, kus sotsiaalmeediasse ilmus Vabaerakonna reklaam, milles erakond toetas nii eutanaasia, kanepitarvitamise ja asendusemaduse legaliseerimist. Nurm selgitas, et see oli tema ja kampaaniajuhi omavaheline vääritimõistmine ja reklaam võeti tunni aja jooksul maha.

Nurm kahetses, et praeguses valimiskampaanias saab palju tähelepanu migratsiooniteema, aga tegelikult tähtsad küsimused, nagu maksud, majandusareng või regionaalpoliitika jäävad tähelepanuta.