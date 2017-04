Vabaerakonna liikmed saavad tänasest valida erakonna uusi juhte e-hääletusel

Vabaerakonna juhatuse liikme Kalle Pildi sõnul on nii neil erakonnaliikmetel, kes ei saa üldkoosolekule kohale tulla, võimalus avaldada oma seisukoht esimehe, juhatuse, aukohtu kui ka revisjonikomisjoni liikmete valimisel.

Vabaerakonna liikmed saavad alates pühapäeva 16. aprilli kella üheksast hommikul kuni kolmapäeva 19. aprilli õhtu kella 21ni osaleda e-hääletusel. Vabaerakonna üldkoosolek toimub 23. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

„Vabaerakonna üldkoosolekute osalemisprotsent on kõrge, 2016. aastal osales erakonna esimehe valimistel 27,8% liikmetest. Elektroonilise valimise võimalus lubab veel paremat osalemisprotsenti,“ ennustas Vabaerakonna IT valdkonna eest vastutav juhatuse liige Kalle Pilt.

Kandideerimisavalduse valitavatele ametikohtadele esitas kokku 30 kandidaati. Erakonna esimeheks kandideerib Artur Talvik ja juhatuse liikme kohale Ain Ostra, Andres Ammas, Andres Herkel, Ants Erm, Elo Lutsepp, Eve Viidalepp, Heli Künnapas, Inna Rose, Jaanus Ojangu, Kaul Nurm, Liisa Ojangu, Silver Liiv, Tarmo Kaldma, Tõnu Teeveer, Urmas Heinaste, Urmas Ott ja Vahur Kollom.

Aukohtu liikme kohale kandideerivad Aimar Altosaar, Eino Muruste, Hanno Kirschfeldt, Jaak Vackermann, Jako Kull, Katrin Hauk, Lembit Tuur ja Taavi Simson. Revisjonikomisjoni kandidaadid on Allar Viik, Andrei Pozdnjakov, Raivo Olmet ja Urmet Külaots.

Vabaerakonna liikmed on valminud e-hääletuskeskkonda süsteemi testinud 2016. aastal erakonnasisesel Vabariigi Presidendi kandidaadi kandidaadi kaalumisel, samuti on süsteemi testimiseks toimunud proovihääletus, et olla kindel, et hääletamiskeskkond ja elektroonilise hääletamise kord aitavad välistada vähimagi võimaluse hääletamistulemustega manipuleerida või neid võltsida.