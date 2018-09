Vabaerakonna liikmed esitasid esimehe kandidaadiks Kaul Nurme

Delfi avaldab vabaerakondlaste kirja täismahus:

Vabaerakonda ootavad ees suured poliitilised muutused veel enne riigikogu valimisi, sest erakonna juhatus andis erakonnale võimaluse saada uus hingamine.

Nimelt otsustas Vabaerakonna juhatus 13. septembril 78 erakonnaliikme soovil erakonnasisese usalduse ja koostöö taastamiseks lülitada 30. septembril 2018 Rapla Kultuurikeskuses toimuva erakorralise üldkoosoleku päevakorda erakonna esimehe, juhatuse, aukohtu ja revisjonikomisjoni valimised.

Sellest tulenevalt teatame järgmist:

Esitame Vabaerakonna uueks esimehe kandidaadiks Kaul Nurme ja kutsume kõiki erakonna liikmeid tema kandidatuuri toetama.

Teeme kõik selleks, et muuta Vabaerakond tugevamaks ja meie sõnumid selgemaks. Viime Vabaerakonna 2019. aasta märtsikuus toimuvatele Riigikogu valimistele täisnimekirjaga, tutvustame oma kandidaate kõikidele ministrikohtadele. Meie valimisprogramm katab ära kogu valitsemisspektri.

Viime Vabaerakonna ka 2019. aasta maikuus toimuvatele Euroopa Parlamendi valimistele väärika programmi ja täisnimekirjaga.

Laiendame veelgi programmitoimkondade tööd ja viime valimisprogrammi erakonna esinduskogule kinnitamiseks hiljemalt selle aasta novembris. Jätkame valimisprogrammi seisukohtade tutvustamist toimkondades ja piirkondades oktoobris, et kõik erakonna liikmed saaksid anda sellesse oma sisendi.

Tutvustame üldkoosolekul visiooni, kuhu Vabaerakond on liikumas, milliseid väärtusi ja põhiseisukohti me esindame ning keda näeme Vabaerakonna valijatena. Me ei reeda oma seniseid valijaid ja pakume ka oma uutele valijatele võimaluse muuta Eesti ühiskond paremaks.